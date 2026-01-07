Kütahya'da Siber Güvenlik Seminerleri: SİBERAY ile Farkındalık Artıyor

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nün SİBERAY ekibi, öğrenci ve öğretmenlere yönelik siber güvenlik seminerleriyle siber suçlara karşı farkındalığı artırıyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:51
Kütahya'da Siber Güvenlik Seminerleri: SİBERAY ile Farkındalık Artıyor

Kütahya'da siber güvenlik eğitimleri aralıksız devam ediyor

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, siber suçların önlenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi ile farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla yürütülen siber güvenlik seminerleri aralıksız sürüyor.

Seminerlerde ele alınan başlıca konular

SİBERAY ekibi tarafından öğrencilere ve öğretmenlere yönelik düzenlenen seminerlerde; siber zorbalık, siber güvenlik ve yasadışı bahis, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, oltalama (phishing) ve sosyal medyanın hayatımıza etkisi gibi önemli başlıklar detaylı biçimde ele alındı.

Amaç, katılım ve beklentiler

Seminerlerde internetin bilinçli kullanımının önemi vurgulanırken, dijital ortamda karşılaşılabilecek risklere karşı alınması gereken önlemler hakkında katılımcılara uygulamalı ve bilgilendirici yönlendirmeler yapıldı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde, siber suçlara karşı farkındalığın artırılması hedeflendi.

Yetkililer, gençlerin bilinçlenmesinin geleceğin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.

KÜTAHYA’DA SİBER GÜVENLİK SEMİNERLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

KÜTAHYA’DA SİBER GÜVENLİK SEMİNERLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

KÜTAHYA’DA SİBER GÜVENLİK SEMİNERLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
OMÜ 2025 Akademik Başarı Ödülleri: Bilginin Gücüyle Geleceğe
2
ASO’dan mesleki eğitime büyük yatırım: Ankara'nın 4 üniversitesiyle protokol
3
Kaymakam Ali Güldoğan Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu'nu Yerinde İnceledi
4
Kütahya'da Siber Güvenlik Seminerleri: SİBERAY ile Farkındalık Artıyor
5
Kamil Vüsal Paşayev’in Bakü Semineri: Beden Dili ve Etkili İletişim İlgi Topladı
6
Kütahya'da 2025 Eğitim Yılı Değerlendirildi — 2026 Planları Masaya Yatırıldı
7
Vali Aydoğdu: Gençler "Aynı Hizadan Konuşulmak" İstiyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları