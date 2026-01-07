Kütahya'da Siber Güvenlik Seminerleri: SİBERAY ile Farkındalık Artıyor

Kütahya'da siber güvenlik eğitimleri aralıksız devam ediyor

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, siber suçların önlenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi ile farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla yürütülen siber güvenlik seminerleri aralıksız sürüyor.

Seminerlerde ele alınan başlıca konular

SİBERAY ekibi tarafından öğrencilere ve öğretmenlere yönelik düzenlenen seminerlerde; siber zorbalık, siber güvenlik ve yasadışı bahis, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, oltalama (phishing) ve sosyal medyanın hayatımıza etkisi gibi önemli başlıklar detaylı biçimde ele alındı.

Amaç, katılım ve beklentiler

Seminerlerde internetin bilinçli kullanımının önemi vurgulanırken, dijital ortamda karşılaşılabilecek risklere karşı alınması gereken önlemler hakkında katılımcılara uygulamalı ve bilgilendirici yönlendirmeler yapıldı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde, siber suçlara karşı farkındalığın artırılması hedeflendi.

Yetkililer, gençlerin bilinçlenmesinin geleceğin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.

