Kütahya'da Veli Buluşmaları ile Okul-Veli İş Birliği Güçlendi

Kütahya'da Veli Buluşmaları: Okul-Veli İş Birliği Güçlendi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Veli Buluşmaları" programı kapsamında Kılıçarslan Anadolu Lisesi ve Ali Güral Lisesi velileri Beylerbeyi Konferans Salonunda bir araya geldi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, eğitimin yalnızca okul ile sınırlı olmadığını, aile-okul-öğretmen iş birliğinin güçlü ve nitelikli nesiller yetiştirmede belirleyici olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Çocuklarımızı annesinin izinde, babasının gölgesinde, öğretmenlerinin rehberliğinde geleceğe hazırlayacağız ve böylece Türkiye Yüzyılını el birliği ile inşa edeceğiz" dedi.

Teknoloji, ahlak ve denge

Yılmaz konuşmasında teknolojinin, sosyal medyanın ve dijital cihazların çocukların kişilik gelişimi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Çağın gereklilikleriyle ahlaki değerlerin dengeli aktarılmasının önemini belirten Yılmaz, velilerin eğitim sürecinin doğal ve vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi ve bir öğrenciyi kaybetme lüksleri olmadığını ifade etti.

Maarif Modeliyle milli değerler

İl Milli Eğitim Müdürü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sunduğu zemine işaret ederek modelin "erdem-değer-eylem" yaklaşımıyla öğrencileri milli kimliklerini güçlendirmeye, manevi ve ahlaki değerleri benimsemeye yönlendirdiğini aktardı. Yılmaz, modelin geleceğin Türkiye'sini şekillendirecek bir eğitim anlayışı olduğunu ve öğretmen-veli iş birliğinin başarısı için kritik olduğunu söyledi.

Velilere çağrı: Birlikte hareket etme zorunluluğu

Programın sonunda Yılmaz, toplumsal sorumluluğun eğitimde en güçlü şekilde ortaya çıktığını belirterek tüm paydaşları şu sözlerle çağırdı: "Çocuklarımızı kazanmak için hep birlikte hareket etmek zorundayız. Velinin desteği olmadan öğretmenin emeği, öğretmenin rehberliği olmadan çocuğun gayreti tamamlanmaz. Eğitimde birliktelik güçlü bir toplumun temelidir".

Program boyunca veliler, okul yöneticileri ve öğretmenler arasında görüş alışverişi yapıldı; okul-veli iş birliğini güçlendirecek öneriler paylaşıldı. Soru-cevap bölümüyle devam eden etkinlik, velilerin aktif katılımıyla verimli şekilde son buldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Veli Buluşmaları" programının, velilerin eğitim sürecine katılımını artırmayı ve aile-okul iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

MÜDÜR YILMAZ: " ÇOCUKLARIMIZI, ANNESİNİN İZİNDE, BABASININ GÖLGESİNDE, ÖĞRETMENLERİN REHBERLİĞİNDE GELECEĞE HAZIRLAYALIM"