Kütahya'da YKS ve MSÜ hedef odaklı yarıyıl kampı

Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde Yarıyıl Tatili: Hedefine Yaklaşma Vakti sloganıyla, yarıyıl tatilinin ikinci haftasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) hazırlık kampı düzenlendi.

Ziyaret ve İnceleme

Gerçekleştirilen kampa, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ile İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Şen tarafından ziyaret yapıldı. Ziyaret kapsamında okul yönetimi ve öğrencilerle bir araya gelen yetkililer, okul idaresi eşliğinde kamp sürecinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yetkililer, ders programları, etüt planlamaları ve akademik hedeflere yönelik uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle Sohbet

Mezun olmaya hazırlanan öğrencilerle gerçekleştirilen sohbetlerde üniversiteye hazırlık süreci, sınav motivasyonu ve hedef belirleme konuları ele alındı. Gölpınar ve Şen, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak kampın planlı ve verimli şekilde sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı ve öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

KÜTAHYA’DA HEDEF ODAKLI YKS VE MSÜ KAMPI