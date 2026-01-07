Meslek Lisesi Öğrencileri SUBÜ’yü Yakından Tanıdı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan üniversite adaylarını ağırladı. Ziyaret, öğrencilerin üniversite ortamını doğrudan görerek bilgi edinmelerine olanak tanıdı.

Ziyaret Programı

Ziyarete katılan öğrencilere üniversitenin eğitim-öğretim yapısı ve sunduğu imkanlara ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunum, öğrencilerin tercih ve hazırlık süreçlerine ışık tutacak ayrıntılar içeriyordu.

Birim ve Laboratuvar Gezileri

Sunumun ardından öğrenciler, Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, laboratuvarlar, atölyeler ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü başta olmak üzere çeşitli birimleri gezdi. Birimlerde yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi ve öğrenciler tarafından yöneltilen sorular yetkililer tarafından yanıtlandı.

Kampüs ve Teknik İmkanlar

Programın devamında öğrenciler, SUBÜ Stüdyoları, derslikler ve sosyal alanları ziyaret ederek üniversitenin teknik altyapısı ve kampüs imkânları hakkında yerinde bilgi edinme fırsatı buldu. Ziyaret, öğrencilerin üniversite hayatını ve eğitim olanaklarını daha iyi kavramasını sağladı.

