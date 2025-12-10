Kütahya Jandarma Personeline 'Belgesiz Hayvan Hareketleri' Eğitimi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığı personeline, belgesiz ve kaçak hayvan hareketleri başta olmak üzere bir dizi konuda eğitim verildi.

Eğitim İçeriği

Müdürlüğün teknik personeli tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde yurtiçi hayvan ve hayvansal ürün sevklerinde yol kontrolleri ile birlikte Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Su Ürünleri Kanunu kapsamında uygulanacak işlemler ele alındı.

Eğitim kapsamında jandarma personeline, sahada karşılaşabilecekleri durumlara yönelik bilgilendirme yapılarak mevzuat hatırlatmaları gerçekleştirildi.

Kurumlar Arası İş Birliği

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığının korunması, gıda güvenilirliği ve kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla kurumlar arası iş birliğinin sürdürüleceğini ifade etti.

