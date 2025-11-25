Kütahya OSB’den Öğretmenler Günü Ziyareti — TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü yöneticileri, Öğretmenler Günü dolayısıyla TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Teknik Bölge Müdür Yardımcısı Burak Takıl, Mali ve İdari İşler Bölge Müdür Yardımcısı Harun Kaya ve İnsan Kaynakları Şefi Gizem İnan, okul müdürü Ali Kesgin'e çiçek takdim ederek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Ziyarette vurgulanan temalar

OSB yetkilileri, kurumun eğitim kurumlarıyla iş birliğini güçlendirmenin önemine dikkat çekti. Mesleki eğitimin bölgenin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamadaki kritik rolü vurgulandı ve okulda yetişen gençlerin Kütahya OSB’nin geleceği için stratejik bir değer taşıdığı ifade edildi.

Yetkililer, mezunların sanayiye hızlı adapte olabilen, teknik bilgi ve donanımı yüksek bireyler olarak yetişmesinin sürdürülebilir kalkınma açısından önemine değindi. Bu kapsamda staj imkânları, işbaşı programları ve ortak projeler yoluyla öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini bildirdiler.

Ayrıca ziyaret sırasında öğretmenlerin emeği, fedakârlığı ve mesleki eğitime sundukları katkının altı çizildi; öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli güçlerden biri olduğu vurgulandı.

