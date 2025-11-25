Kütahya OSB’den Öğretmenler Günü Ziyareti — TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kütahya OSB yöneticileri Öğretmenler Günü'nde TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmenleri kutladı ve mesleki eğitim iş birliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:03
Kütahya OSB’den Öğretmenler Günü Ziyareti — TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kütahya OSB’den Öğretmenler Günü Ziyareti — TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü yöneticileri, Öğretmenler Günü dolayısıyla TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Teknik Bölge Müdür Yardımcısı Burak Takıl, Mali ve İdari İşler Bölge Müdür Yardımcısı Harun Kaya ve İnsan Kaynakları Şefi Gizem İnan, okul müdürü Ali Kesgin'e çiçek takdim ederek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Ziyarette vurgulanan temalar

OSB yetkilileri, kurumun eğitim kurumlarıyla iş birliğini güçlendirmenin önemine dikkat çekti. Mesleki eğitimin bölgenin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamadaki kritik rolü vurgulandı ve okulda yetişen gençlerin Kütahya OSB’nin geleceği için stratejik bir değer taşıdığı ifade edildi.

Yetkililer, mezunların sanayiye hızlı adapte olabilen, teknik bilgi ve donanımı yüksek bireyler olarak yetişmesinin sürdürülebilir kalkınma açısından önemine değindi. Bu kapsamda staj imkânları, işbaşı programları ve ortak projeler yoluyla öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini bildirdiler.

Ayrıca ziyaret sırasında öğretmenlerin emeği, fedakârlığı ve mesleki eğitime sundukları katkının altı çizildi; öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli güçlerden biri olduğu vurgulandı.

KÜTAHYA OSB’DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NE ÖZEL ZİYARET

KÜTAHYA OSB’DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NE ÖZEL ZİYARET

KÜTAHYA OSB’DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NE ÖZEL ZİYARET

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeşilyurt'ta 7 bin 300 Öğrenciye Sıfır Atık Eğitimi
2
Susuz’ta Kafkas Projesi ile öğrencilere birebir destek
3
Başkan Tatık, 24 Kasım Öğretmenler Gününde Öğretmenlerle Buluştu
4
Bandırma'da İstihdam Garantili 611 Saatlik Torna ve CNC Kursu Başladı
5
Eskişehir'de 40 Yıllık Öğretmen Hasan Gündüz'e Anlamlı Ziyaret
6
Başkan Sezayi Pütün Beyağaç'ta Öğretmenlerle Buluştu — 24 Kasım
7
KBÜ ile Ulus Belediyesi Yerel Kalkınmayı Güçlendiriyor

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat