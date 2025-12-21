DOLAR
Kütahya Veli Buluşmaları 5. Etkinliği Beylerbeyi'nde: Mustafa Yılmaz'tan Birlik Çağrısı

Kütahya'da düzenlenen 'Kütahya Veli Buluşmaları' beşincisinde İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, dijital tehlikelere karşı aile-okul-toplum birlikteliği vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:30
Kütahya Veli Buluşmaları 5. Etkinliği Beylerbeyi'nde: Mustafa Yılmaz'tan Birlik Çağrısı

Kütahya Veli Buluşmaları'nın 5. Oturumu Beylerbeyi'nde Gerçekleşti

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Kütahya Veli Buluşmaları programının beşincisi, Beylerbeyi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa, Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile bünyesindeki İmam Hatip Ortaokulu velileri yoğun ilgi gösterdi.

İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ın Mesajı

Programda velilere hitap eden İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, çocukların yalnızca akademik başarıyla değil; millî, manevi ve ahlaki değerlerle mücehhez bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, dijital çağın beraberinde getirdiği risklere işaret ederek ekranların ve sosyal medyanın oluşturduğu sahte rol modellere karşı aile, okul ve toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Çocukların birer emanet olduğunu belirten Yılmaz, onların bir fidan gibi özenle yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti ve zor zamanların birlik ve beraberlik içinde aşılabileceğini söyledi. Ayrıca çocukların "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun temel taşı olduğunu belirterek, bu neslin ülkenin değerlerine, gelenek ve göreneklerine, dinî ve millî hassasiyetlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişeceğini dile getirdi.

Konuşmasında "Daha çok çalışmalı, daha çok yorulmalı ve sesimiz daha gür çıkmalı" vurgusu yapan Yılmaz; kar tanelerinin birleşerek çığları, yağmur damlalarının selleri oluşturduğu gibi, birlik olunduğunda güçlü olunacağını söyledi. Çocukları sosyal medyanın olumsuz etkilerinden ve sahte kahramanlardan korumanın ancak bu anlayışla mümkün olacağını belirtti ve "çocukları kaybetme gibi bir lüksümüz yok" mesajını verdi.

Soru-Cevap ve Aile-Okul İş Birliği

Program, velilerin sorularını doğrudan iletebildiği soru-cevap bölümüyle devam etti. Velilerin eğitim süreçlerine ilişkin görüş ve talepleri dinlenirken, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen buluşma, aile-okul iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlarken katılımcı veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

