KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemelerinde Son Durum: İlk Ödeme Ne Zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 4 Kasım'da ilan edilen 2025-2026 kredi ve burs başvuru sonuçlarının ardından, yüz binlerce üniversite öğrencisi e-Devlet üzerinden taahhütname onaylarını tamamladı. Öğrenciler şimdi KYK ilk burs ödemesi bu ay yatar mı? sorusuna cevap arıyor.

Taahhütname Onayı ve Bekleyiş

4 Kasım'da sonuçların açıklanmasının ardından hak kazanan öğrenciler taahhütnamelerini onayladı. Ödemelerin ne zaman başlayacağı konusu, geçmiş yıllardaki uygulamalar ışığında değerlendirildiğinde belirgin bir takvimi işaret ediyor.

Geçmiş Uygulamalardan İpuçları

Geçmiş yıllarda GSB, taahhütname onay sürecinin tamamlanmasının ardından ödeme listelerini konsolide ediyor ve bu süreç birkaç hafta sürebiliyor. Çoğu kez ilk kez burs veya kredi alan öğrencilerin ilk ödemesi, akademik yılın başlangıcını da kapsayacak şekilde (Ekim ve Kasım ayları birlikte) toplu olarak yapılmış; bu tutarlar genellikle Aralık ayının son haftaları veya Ocak ayının ilk günleri'nde hesaplara aktarılmıştır.

KYK İlk Ödeme 2025: Kasım mı, Ocak mı?

Öğrenciler ve ailelerinin en çok merak ettiği konu, ilk ödemenin Kasım 2025 içinde yapılıp yapılmayacağı. Mevcut durumda, taahhütname onayları yeni tamamlandığı için Kasım ayı içinde ödeme yapılması beklenmemektedir. GSB'nin önceki yıllardaki uygulamalarına paralel olarak, ilk burs ve kredi ödemelerinin Ocak 2026'dan itibaren T.C. kimlik numaralarına göre hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Bu ilk ödeme geçmişte olduğu gibi geriye dönük olarak Ekim ve Kasım aylarını da kapsayacak şekilde üç aylık (Ekim-Kasım-Aralık) veya duruma göre (Ekim-Kasım-Aralık-Ocak) toplu bir meblağ şeklinde yatırılabilir.

T.C. Kimlik Numarasına Göre Ödeme Günleri

İlk toplu ödeme gerçekleştirildikten sonra KYK burs ve kredi ödemeleri her ay düzenli bir takvime göre yapılır. Ödemelerin hangi gün yapılacağını belirleyen kıstas, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesidir. Standart takvime göre ödemeler her ayın 6'sı ile 10'u arasında şu şekilde gerçekleşir:

T.C. Kimlik Numarası Sonu 0 ile Bitenler: Her ayın 6'sı

T.C. Kimlik Numarası Sonu 2 ile Bitenler: Her ayın 7'si

T.C. Kimlik Numarası Sonu 4 ile Bitenler: Her ayın 8'i

T.C. Kimlik Numarası Sonu 6 ile Bitenler: Her ayın 9'u

T.C. Kimlik Numarası Sonu 8 ile Bitenler: Her ayın 10'u

Not: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ilk ödeme tarihine ilişkin resmi bir duyuru geldiği anda en güncel bilgiler paylaşılacaktır. Öğrenciler, resmi açıklamaları takip ederek kesin ödeme tarihini öğrenebilir.