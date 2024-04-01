LGS için başvurular tekrar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları ile ilgili önemli bir duyuru yaptı. LGS sınavına girmek isteyen öğrenciler, yarın (2 Nisan) saat 17.00’ kadar başvuru yapabilecekler. Uzatılan başvuru süreleri ile birlikte, sınava daha fazla öğrencinin katılması hedefleniyor.

LGS kapsamındaki merkezi sınava girmek isteyen öğrenciler, “e-Okul” üzerinden başvuruları yapabilecekler. Öte yandan yapılan başvuruların 3 Nisan’a kadar okul müdürleri tarafından onaylanması da gerekiyor.

Sınavın 2 Haziran 2024 tarihinde yapılması bekleniyor.