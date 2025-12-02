Manisa’da Kaymakam Halil Dalak’tan Geleceğin Tapu Teknikerlerine Mesleki Rehberlik

Kaymakam Dalak, Tapu ve Kadastro Öğrencilerine Saha Odaklı Rehberlik Verdi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu Tapu ve Kadastro Programı 2. sınıf öğrencileri, 2025-2026 Güz dönemi İdare Hukuku dersi kapsamında teorik bilgilerin uygulamadaki karşılıklarını öğrenmek üzere bir araya geldi.

Program Detayları

Etkinlik, Sarıgöl Kaymakamlığı toplantı salonunda, Öğr. Gör. Ercan Oyan moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Programda Kaymakam Halil Dalak, Türk idari teşkilatının yapısı, mülki idare amirliği, merkezi ve yerel yönetim ayrımı, görev-yetki-sorumluluk dengesi, hiyerarşi ve idari vesayet gibi temel kavramları örneklerle açıkladı.

Kaymakam Dalak, öğrencilerin mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri saha uygulamalarına ilişkin somut bilgiler paylaştı; uygulamalı örnekler ve deneyimlerine dayanan açıklamalarla konular pekiştirildi.

Mesleki Etik ve Kamu Hizmeti Vurgusu

Konuşmasında etik ilkeler, memuriyet hayatında doğabilecek sorumluluklar ve kişisel hedeflere ulaşmada rol oynayan değerler üzerinde duran Kaymakam Dalak, kendi deneyimlerinden örnekler vererek geleceğin tapu teknikerlerine uyarılarda bulundu.

Programın sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde öğrenciler, Sarıgöl’de sunulan kamusal hizmetlere ilişkin görüş ve taleplerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Dalak, meslek yüksekokulu öğrencilerine kapılarının her zaman açık olduğunu ve her konuda destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Özetle, etkinlik, teorik bilginin sahadaki uygulamalarla buluşturulduğu, genç tapu teknikerlerinin mesleki vizyonunu genişleten bir rehberlik oturumu olarak kayda geçti.

