Mardian Mall’da Selin Solaris ve Işıl Lima İmza Günü: Yoğun İlgi

Mardian Mall, edebiyat dünyasının sevilen isimleri Selin Solaris ve Işıl Lima'yı ağırladığı imza günü etkinliğinde yoğun ziyaretçi ilgisine sahne oldu. Okurlarıyla buluşan yazarlar, yeni eserleri üzerine sohbet etti ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Yazarların açıklamaları

Selin Solaris, son kitabında insanın dönüşümünü ve modern yaşamın getirdiği duygusal dalgalanmaları ele aldığını ifade etti. Okurların soruları etrafında şekillenen söyleşide, kitabın temaları ve karakterlerin iç dünyaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Işıl Lima ise yeni romanında güçlü kadın karakterlerin yaşam mücadelelerini ve umut temasını işlediğini belirterek, Mardin'de gördüğü sıcak ilgiden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Etkinlik ve Mardian Mall’ın açıklaması

Etkinlik boyunca oluşan uzun kuyruklar, bölge halkının kültür ve edebiyata olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu. Katılım yoğunluğu, yerel okur kitlesinin edebiyata verdiği değerin somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

Mardian Mall Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit etkinlikle ilgili olarak, "Bölgemizde edebiyata gösterilen yoğun ilgi bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Değerli yazarlarımızı ağırlamak bizim için büyük bir gurur. Kültür ve sanat etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Mardian Mall, önümüzdeki dönemde de edebiyat, sanat ve sosyal sorumluluk projeleriyle ziyaretçilerine nitelikli deneyimler sunmaya devam edecek.

