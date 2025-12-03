MCBÜ'de 300 Öğrenciden 'Karsu - Zaman' İşaret Dili Performansı

MCBÜ'de 300 öğrenciden 'Karsu - Zaman' işaret dili performansı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Sağlık Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Açık Amfi'de sahnelenen performans, izleyicilerde derin iz bıraktı.

Etkinlik ve katılımcılar

"Karsu - Zaman" adlı eser, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan 300 kişilik bir topluluk tarafından Türk İşaret Dili ile sahnelendi. Performans, işaret dili eğitmeni Öğr. Gör. Özge Balık koordinasyonunda hazırlandı.

Mesaj ve farkındalık

Sessiz anlatımın gücüyle sahnelenen eser, işaret dilinin birleştirici yönünü ve erişilebilirlik farkındalığını öne çıkardı. Aynı zamanda performans, kadına yönelik şiddet konusuna dikkat çekerek şiddetin görünmeyen yönlerini işaret diliyle görünür kıldı ve dayanışmanın önemini vurguladı.

Etkinliğe akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı; katılımcıların siyah giyerek farkındalığa destek vermesi programın anlamını güçlendirdi.

