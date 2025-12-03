MCBÜ'de 300 Öğrenciden 'Karsu - Zaman' İşaret Dili Performansı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 300 öğrenci 'Karsu - Zaman'ı Türk İşaret Diliyle sahneledi; erişilebilirlik ve kadına yönelik şiddet mesajı verildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 18:19
MCBÜ'de 300 Öğrenciden 'Karsu - Zaman' İşaret Dili Performansı

MCBÜ'de 300 öğrenciden 'Karsu - Zaman' işaret dili performansı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Sağlık Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Açık Amfi'de sahnelenen performans, izleyicilerde derin iz bıraktı.

Etkinlik ve katılımcılar

"Karsu - Zaman" adlı eser, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan 300 kişilik bir topluluk tarafından Türk İşaret Dili ile sahnelendi. Performans, işaret dili eğitmeni Öğr. Gör. Özge Balık koordinasyonunda hazırlandı.

Mesaj ve farkındalık

Sessiz anlatımın gücüyle sahnelenen eser, işaret dilinin birleştirici yönünü ve erişilebilirlik farkındalığını öne çıkardı. Aynı zamanda performans, kadına yönelik şiddet konusuna dikkat çekerek şiddetin görünmeyen yönlerini işaret diliyle görünür kıldı ve dayanışmanın önemini vurguladı.

Etkinliğe akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı; katılımcıların siyah giyerek farkındalığa destek vermesi programın anlamını güçlendirdi.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA SAHNELENEN ESER, İŞARET DİLİNİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ...

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA SAHNELENEN ESER, İŞARET DİLİNİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ ORTAYA KOYARKEN ENGELLİLİK FARKINDALIĞI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİ.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA SAHNELENEN ESER, İŞARET DİLİNİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis’te Okul Sporları Voleybol İl Şampiyonası Tatvan’da Başladı
2
Sarıgöl'de Engelliler Günü: Protokol ve Özel Eğitim Öğrencileri Hasat Yapıp Pasta Kesti
3
Arıcak’ta anlamlı etkinlik: Çok Programlı Anadolu Lisesi özel gereksinimli öğrencileri ağırladı
4
Kütahya'da Öğrencilere Siber Güvenlik ve Bilinçli İnternet Semineri
5
Uşak Üniversitesi Leiden Open Edition 2025'te: Scientific Impact 74., Collaboration 77.
6
MCBÜ'de 300 Öğrenciden 'Karsu - Zaman' İşaret Dili Performansı
7
OMÜ Yıldızlar Ligi: Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?