MEB Başmüfettişi Orhan Tunç Eskişehir’de Eğitim Çalışmalarını Değerlendirdi

MEB Başmüfettişi Orhan Tunç, Eskişehir Öğretmenevi’nde İzleme ve Değerlendirme Komisyonu öğretmenleriyle buluşarak eğitimde izleme, değerlendirme ve rehberlik süreçlerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:53
Millî Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Orhan Tunç, Eskişehir’de öğretmenlerle düzenlenen toplantıda kentte yürütülen eğitim çalışmalarını değerlendirdi.

Toplantı Eskişehir Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Tunç, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında görev yapan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu öğretmenleriyle bir araya geldi.

İzleme, Değerlendirme ve Rehberlik Vurgusu

Toplantıda, kentteki uygulamaların daha etkili biçimde izlenmesi ve değerlendirilmesi ile rehberlik süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Uygulamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların tüm paydaşlarla koordineli şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

