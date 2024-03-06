MEB'den çığır açan bir adım! Öğrencilere hem eğitim hem de iş imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik eğitimde dünya standartlarını yakalamak adına önemli bir girişimde bulunuyor. Büyük işletmelerle yapılan işbirlikleri sayesinde, MEB okulları artık bu şirketlerin içerisine entegre oluyor. Bu durum, öğrencilere okul eğitimlerinin yanında iş yerlerinde de pratik tecrübe kazanma fırsatı sunuyor.





Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Şanlıurfa’da gerçekleştirilen "Mesleki Eğitimde Sektörel İş Birliği Toplantısı"nda bir konuşma yaparak, mesleki eğitim alanında sektör iş birliğini artırmak amacıyla yeni bir girişimin başlatılacağını ifade etti. Bu girişim, büyük işletmelerin bünyesinde mesleki ve teknik okulların kurulmasını içeriyor.

Yeni projenin temel amacı, öğrencilere teorik bilgiyi kazandırmanın yanı sıra pratik deneyim de sunmakta. Bu sayede öğrenciler, mezun olduklarında iş hayatına daha hazır ve donanımlı bir şekilde adım atabilecekler. İşletmelerde gerçekleşecek eğitimler, öğrencilerin sektördeki güncel ihtiyaçları ve beklentileri öğrenmelerini sağlayacak.

