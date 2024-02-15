Bist 100
9.177,99 1%
DOLAR
30,76 0,04%
EURO
33,14 0,33%
ALTIN
1.972,12 0,21%

MEB’den flaş karar! Okulların açılacağı tarih belli oldu

2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların açılacağı tarihi ve ara tatil uygulamasını duyurdu. Ancak bu yıl, eğitim-öğretim iş günü sayısında önemli bir değişiklik yapıldı. Peki, bu değişikliğin nedeni ne? Öğrencilerin eğitim kalitesi nasıl etkilenecek? Yaz tatili süresi ne kadar olacak? Detaylar haber içeriğimizde...

Yayın Tarihi: 15.02.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 08:57
MEB’den flaş karar! Okulların açılacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, okullar 9 Eylül 2024’te açılacak ve ara tatiller devam edecek. Ancak eğitim-öğretim iş günü sayısı 180’den 200’e çıkarılacak. Peki, bu kararın gerekçesi ne? Öğrencilerin eğitim kalitesi nasıl etkilenecek? Yaz tatili süresi ne kadar olacak? İşte detaylar…

ARA TATİLLER DEVAM EDİYOR!

MEB, kasım ve nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasını devam ettirme kararı aldı. Böylece öğrenciler, birinci dönemde 15-19 Kasım 2024, ikinci dönemde ise 11-15 Nisan 2025 tarihleri arasında ara tatil yapacaklar. 

ara tatil

Ara tatillerin, öğrencilerin dinlenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılması, eksikliklerini gidermesi ve değerlendirme yapması için fırsat sağladığı belirtildi.

EĞİTİM - ÖĞRETİM İŞ GÜNÜ SAYISI ARTIYOR

MEB, eğitim-öğretim iş günü sayısını artırmak için bir çalışma başlattı. Şu anda 180 olan eğitim-öğretim iş günü sayısı, yılda 200 gün okula gidecek şekilde ayarlanacak. Bu amaçla, yaz tatili süresinden kısılacak. Böylece öğrenciler, daha fazla ders saati alacak ve eğitim kaliteleri artacak. 

okul tatili uzayacak mı?

MEB, bu kararın gerekçesi olarak, gelişmiş ülkelerde eğitim-öğretim iş günü sayısının 200 günün üzerinde olduğunu gösterdi. Örneğin, Güney Kore’de 220, Japonya’da 210, Hollanda’da 200 gün okula gidiliyor.

YAZ TATİLİ SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

MEB, yaz tatili süresini kısaltmak için bir takvim hazırladı. Buna göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül 2024’te başlayacak ve 13 Haziran 2025’te sona erecek. Böylece, yaz tatili süresi 11 haftadan 9 haftaya inecek. 

okul tatili hakkında

MEB, bu kararın gerekçesi olarak, Türkiye’de yaz tatili süresinin diğer ülkelere göre çok uzun olduğunu belirtti. Örneğin, Yeni Zelanda’da 5-6, Singapur’da 6, Almanya’da 6-6.5, İngiltere’de ise 6 hafta yaz tatili yapılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Oyunseverlere Steam'den bayram ettiren kampanya! O oyunlarda çok büyük indirim var

Oyunseverlere Steam'den bayram ettiren kampanya! O oyunlarda çok büyük indirim var

Renault herkesi araba sahibi yapacak! 250 bin TL fırsatını kaçıran yaya kalır

Renault herkesi araba sahibi yapacak! 250 bin TL fırsatını kaçıran yaya kalır

14 bin TL parası olan yaşadı! Bir telefon parasına arsa satışı yapılacak

14 bin TL parası olan yaşadı! Bir telefon parasına arsa satışı yapılacak

Yumurta peynir hepsi en dip fiyattan satışta! Taze perşembe kampanyası başladı

Yumurta peynir hepsi en dip fiyattan satışta! Taze perşembe kampanyası başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MEB’den flaş karar! Okulların açılacağı tarih belli oldu
2
Hayalet üniversiteler dünyayı aydınlatıyor! Öğrenci yok diye eleştirilen Anadolu üniversitelerinden dünyaya örnek projeler
3
Öğretmenlerin yüzü gülecek! MEB duyurdu: Yeni promosyon ödemesi yolda
4
"Türkiye’nin Yüz Akı 100 Eseri" albümü dijital ortamda yayınlandı! İşte Türkiye’nin son 100 yılda elde ettiği başarı ve değerler
5
Matematikte başarıya giden yol: İşte basit ve etkili öğrenme stratejileri!
6
Özel eğitimde fırsat eşitliği nasıl sağlanır? Erken müdahale neden önemli?
7
Depremin birinci yıldönümünde Hatay' da hüzünlü okul tatili: Deprem acısı bir kez daha yaşandı!

Oyunseverlere Steam'den bayram ettiren kampanya! O oyunlarda çok büyük indirim var

Dinçer Güner'den Merkür-Şiron Sekstili: Geçmişin yaralarını şifalandırmanın yolu

96 TL’ye çamaşır deterjanı mı alınır demeyin! Tarım Kredi müjdeyi duyurdu

Ehliyet sahipleri şimdi yaşadı! Artık o araçları da kullanabilecekler

16 Şubat 2024 Cuma günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

THY’de Kariyer Fırsatı: Lisans Son Sınıf ve Yeni Mezunlar İçin Personel Alım İlanı Açtı. İşte Başvuru Detayları

Yumurta peynir hepsi en dip fiyattan satışta! Taze perşembe kampanyası başladı

14 bin TL parası olan yaşadı! Bir telefon parasına arsa satışı yapılacak

Konut kredisi kampanyasında faizler 2'ye düştü! Herkes koştur koştur İş Bankası'na gidecek

Renault herkesi araba sahibi yapacak! 250 bin TL fırsatını kaçıran yaya kalır

Emekli maaşları Şubat-Mart'ta artacak! 4A-4B-4C'liye çifte ikramiye müjdesi verildi

Kimlik numaranızla mutlaka sorgulayın! Bakanlık'tan o kişilere sürpriz ödeme müjdesi!