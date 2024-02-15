MEB’den flaş karar! Okulların açılacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, okullar 9 Eylül 2024’te açılacak ve ara tatiller devam edecek. Ancak eğitim-öğretim iş günü sayısı 180’den 200’e çıkarılacak. Peki, bu kararın gerekçesi ne? Öğrencilerin eğitim kalitesi nasıl etkilenecek? Yaz tatili süresi ne kadar olacak? İşte detaylar…



ARA TATİLLER DEVAM EDİYOR!

MEB, kasım ve nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasını devam ettirme kararı aldı. Böylece öğrenciler, birinci dönemde 15-19 Kasım 2024, ikinci dönemde ise 11-15 Nisan 2025 tarihleri arasında ara tatil yapacaklar.





Ara tatillerin, öğrencilerin dinlenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılması, eksikliklerini gidermesi ve değerlendirme yapması için fırsat sağladığı belirtildi.

EĞİTİM - ÖĞRETİM İŞ GÜNÜ SAYISI ARTIYOR

MEB, eğitim-öğretim iş günü sayısını artırmak için bir çalışma başlattı. Şu anda 180 olan eğitim-öğretim iş günü sayısı, yılda 200 gün okula gidecek şekilde ayarlanacak. Bu amaçla, yaz tatili süresinden kısılacak. Böylece öğrenciler, daha fazla ders saati alacak ve eğitim kaliteleri artacak.





MEB, bu kararın gerekçesi olarak, gelişmiş ülkelerde eğitim-öğretim iş günü sayısının 200 günün üzerinde olduğunu gösterdi. Örneğin, Güney Kore’de 220, Japonya’da 210, Hollanda’da 200 gün okula gidiliyor.



YAZ TATİLİ SÜRESİ NE KADAR OLACAK?



MEB, yaz tatili süresini kısaltmak için bir takvim hazırladı. Buna göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül 2024’te başlayacak ve 13 Haziran 2025’te sona erecek. Böylece, yaz tatili süresi 11 haftadan 9 haftaya inecek.





MEB, bu kararın gerekçesi olarak, Türkiye’de yaz tatili süresinin diğer ülkelere göre çok uzun olduğunu belirtti. Örneğin, Yeni Zelanda’da 5-6, Singapur’da 6, Almanya’da 6-6.5, İngiltere’de ise 6 hafta yaz tatili yapılıyor.