MEB’den öğrencilere kötü haber: Yaz tatili kısalacak, okula gitme süresi uzayacak

MEB’DEN ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ KARAR: EĞİTİM GÜNLERİ ARTIYOR: EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜNLERİ 200’E ÇIKIYOR

Eğitim-öğretim günlerini artırmayı planlayan MEB, yeni düzenlemeyle, Kasım ve Nisan aylarında yapılan ara tatillerde bir değişiklik yapmıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, bu düzenlemeyle, öğrenciler yılda daha fazla eğitim-öğretim faaliyetine katılacak. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın 9 Eylül 2024’te başlaması ve yaz tatilinin kısaltılması sayesinde toplam eğitim iş günleri artırılacak.





Türkiye’de şu an resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonları dışında, öğrenciler yılda toplam 180 gün okula gidiyor. Ancak kar tatilleri ve diğer nedenlerle bu süre genelde daha da azalabiliyor. Gelişmiş ülkelerde ise öğrencilerin okula gittiği gün sayısı 200’ün üzerinde. Mesela, Finlandiya, Hong Kong, Almanya ve Yeni Zelanda’da öğrenciler yılda 190 gün okula giderken, Singapur’da 193, Kanada ve Şanghay’da 194, Hollanda’da 200, Japonya’da 210, Güney Kore’de ise 220 gün okula gidiliyor.



Türkiye’de yaz tatili süresi, ara tatil uygulaması başlamadan önce 13 haftayken, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla bu süre 11 haftaya düşürüldü. Ancak diğer ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye’nin yaz tatili süresi hala daha uzun. Diğer ülkelerden örnek verirsek , Yeni Zelanda, Güney Kore, Japonya, Hollanda ve Singapur gibi ülkelerde yaz tatili süresi 5-6 hafta arasında değişirken, Almanya’da 6-6.5 hafta, Tayvan ve Şanghay’da 9 hafta, Finlandiya ve Amerika’da 10-11 hafta, Estonya’da ise 11.5 haftadır. İsveç’te öğrenciler 10 hafta, İngiltere’de ise 6 hafta yaz tatili yapmakta.

MEB’in bu yeni düzenlemesi, öğrencilerin daha fazla eğitim görmesini ve böylece uluslararası eğitim standartlarına daha yakın bir eğitim süreci yaşamasını amaçlıyor.