MEB' den ‘’Sosyal Sorumluluk Programı’’ projesi! İşte geleceğin liderlerini yetiştiren dev adım

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin sosyal sorumluluk düzeylerini artırmak amacıyla, Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi’ni hazırladı. Bu program, öğrencilerin kendine, ailesine ve topluma saygılı, toplumsal sorunlara duyarlı, bütün canlılarla birlikte doğaya ve çevreye, nesne ve eşyalara fayda ve estetik katacak kişiler olarak yetişmeleri amacıyla hazırlandı. Peki Sosyal Sorumluluk Programı'nın hedefleri ve faaliyetleri nelerdir? Haber içeriğimizde...

SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMININ HEDEFLERİ NELERDİR?

Programın hedefleri arasında, öğrencilerde etkili iletişim ve öz güvenin geliştirilmesi, araştırma, bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünmenin özendirilmesi bulunuyor. Ayrıca, öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla yürütülecek sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerle öğrencilere liderlik, ekip içinde çalışma ve koordinasyon gibi yetkinliklerin kazandırılması amaçlanıyor.





Bu program, öğrencilerin sosyal sorumluluk düzeylerini artırmak ve geleceğin liderlerini yetiştirmek için tasarlandı. Öğrenciler, sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılarak, liderlik, ekip içinde çalışma ve koordinasyon gibi yetkinlikler kazanacaklar. Bu yetkinlikler, öğrencilerin gelecekteki kariyerlerinde ve yaşamlarında başarılı olmalarına yardımcı olacaktır.

SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ KURULACAK!

Yönergeye göre, okullarda öğretmenler kurulu kararıyla “sosyal sorumluluk kulübü” adı altında öğrenci kulüpleri kurulabilecek. Sosyal sorumluluk faaliyetleri ekip çalışması şeklinde gerçekleştirilecek. Bu faaliyetler puanla değerlendirilmeyecek ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilecek.





Bu dev adım, öğrencilerin sosyal sorumluluk düzeylerini artırmak ve geleceğin liderlerini yetiştirmek için atıldı. Bu program, öğrencilerin topluma ve çevreye saygılı, toplumsal sorunlara duyarlı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor.

40 SAATLIK SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETİ NEDİR?

Öğrenciler, sosyal sorumluluk faaliyetlerini yerine getirerek, topluma ve çevreye olan duyarlılıklarını artıracaklar. Bu faaliyetler, öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilecek. Bu, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini artırmak ve topluma daha duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için önemli bir adımdır.





Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu dev adımı, öğrencilerin sosyal sorumluluk düzeylerini artırmak ve geleceğin liderlerini yetiştirmek için atıldı. Bu program, öğrencilerin topluma ve çevreye saygılı, toplumsal sorunlara duyarlı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor. Bu, Türkiye’nin geleceği için büyük bir adımdır.

