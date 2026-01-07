Mehmet Keleş Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı

Mehmet Keleş, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve resmen başladı; görevi 'bir bayrak yarışı' şeklinde tanımlayıp teşekkürlerini iletti.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:41
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:41
Mehmet Keleş Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı

Mehmet Keleş Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı

Yeni dönemde eğitim camiasına hizmet hedefi

Mehmet Keleş, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandığını ve göreve resmen başladığını duyurdu. Keleş, görevi devralmanın kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu vurguladı.

Keleş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada yapılan bir veda değil; bir bayrak yarışıdır. Yılların emeğiyle, alın teriyle ve büyük bir sorumlulukla taşınan bu bayrağı, aynı hassasiyetle ve daha ileriye taşıma kararlılığıyla teslim almış bulunuyorum."

Açıklamasını teşekkür ve iyi dileklerle sonlandıran Mehmet Keleş, kendisine bu görevi layık görenlere şükranlarını sundu ve yeni dönemin Menteşe'deki öğrenciler, öğretmenler ve tüm eğitim ailesi için hayırlı olmasını diledi.

MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLARAK ATANAN MEHMET KELEŞ

MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLARAK ATANAN MEHMET KELEŞ

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Tekin Malatya'da: Eğitim Değerlendirme Toplantısı ve Ziyaretler
2
Bulanık'tan Gazze'ye Umut: 'Bin Umut Turnası' Barış İçin Kanat Çırpıyor
3
Çatalpınar'da Birlikte Okuyoruz Etkinliği: Minikler Emniyette Kitap Okudu
4
Pursaklar Belediyesi’nden Çocuklara Resim Kursu
5
Mehmet Keleş Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı
6
Isparta’da Eğitimde Fırsat Eşitliği için SOGEP Destekli ISEFEP Projesi İmzalandı
7
Bakan Yusuf Tekin Malatya'da Görme Engelli Öğrencilerle Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları