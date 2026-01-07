Mehmet Keleş Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı

Yeni dönemde eğitim camiasına hizmet hedefi

Mehmet Keleş, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandığını ve göreve resmen başladığını duyurdu. Keleş, görevi devralmanın kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu vurguladı.

Keleş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada yapılan bir veda değil; bir bayrak yarışıdır. Yılların emeğiyle, alın teriyle ve büyük bir sorumlulukla taşınan bu bayrağı, aynı hassasiyetle ve daha ileriye taşıma kararlılığıyla teslim almış bulunuyorum."

Açıklamasını teşekkür ve iyi dileklerle sonlandıran Mehmet Keleş, kendisine bu görevi layık görenlere şükranlarını sundu ve yeni dönemin Menteşe'deki öğrenciler, öğretmenler ve tüm eğitim ailesi için hayırlı olmasını diledi.

MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLARAK ATANAN MEHMET KELEŞ