Melikgazi Belediyesi'nden Ücretsiz KPSS Kursu — Başvurular 16 Ocak'a Kadar

Melikgazi Belediyesi'nden Ücretsiz KPSS Kursu

Melikgazi Belediyesi, gençlere planlı ve sınav odaklı bir hazırlık süreci sunmak amacıyla KPSS hazırlık kurslarını başlatıyor. Kamu personeli olmayı hedefleyen adaylar için düzenlenen kurslar ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Kursun kapsamı ve eğitmenler

Dersler Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerinde Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarında verilecek. Matematik, Tarih, Coğrafya ve Türkçe gibi branşlarda alanında deneyimli eğitmenler görev alacak; hocalar konu anlatımı ve soru çözümleriyle öğrencilere destek sağlayacak.

Kayıt ve başvuru

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu konu hakkında şunları söyledi:

"Melikgazi’mizde akıl küpü kütüphanelerimiz, teknoloji atölyelerimiz, sosyal ve kültürel birçok etkinliklerimizle gençlerimizin yanında oluyoruz. İlçemizi inşa ederken gençlerimizi de ihmal etmiyor, onların başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gençlerimizi çok seviyor ve her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacı ile dershaneye gidemeyen öğrencilerimize yönelik hazırlık kursları düzenliyoruz. Başvurularımız başlıyor. Kayıt olmak için son başvuru tarihi; 16 Ocak. Genel yetenek ve genel kültür olmak üzere derslerimiz Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerinde verilecek. Sınava kadar devam edecek kurslarımızdan öğrenciler branşlara göre ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek. Matematik, Tarih, Coğrafya ve Türkçe derslerini alanında deneyimli ve başarılı eğitmenlerimiz verecek. Hocalarımız konu anlatımlarının yanı sıra soru çözümleri ile de öğrencilere destek olacak. KPSS kursumuzla öğrencilerimizi hayal ettiği başarıya ulaştırmayı hedefliyoruz. www.melikgazi.bel.tr adresinden başvurular alınıyor. Başvurularınızı yapmayı unutmayın"

E-KPSS hazırlıkları

Başkan Palancıoğlu ayrıca, engelli bireylerin istihdamına yönelik her yıl düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS) hazırlık kurslarının kayıtlarının da başladığını hatırlattı. Kurslar yine Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerinde uzman öğretmenler tarafından verilecek ve başvuru tarihi 9 Şubat Cuma günü sona erecek.

