Melikgazi Belediyesi'nden Ücretsiz KPSS Kursu — Başvurular 16 Ocak'a Kadar

Melikgazi Belediyesi, KPSS ve E-KPSS hazırlık kursları başlattı. KPSS başvuruları 16 Ocak, E-KPSS başvuruları 9 Şubat Cuma'ya kadar www.melikgazi.bel.tr'den yapılacak.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:24
Melikgazi Belediyesi'nden Ücretsiz KPSS Kursu — Başvurular 16 Ocak'a Kadar

Melikgazi Belediyesi'nden Ücretsiz KPSS Kursu

Melikgazi Belediyesi, gençlere planlı ve sınav odaklı bir hazırlık süreci sunmak amacıyla KPSS hazırlık kurslarını başlatıyor. Kamu personeli olmayı hedefleyen adaylar için düzenlenen kurslar ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Kursun kapsamı ve eğitmenler

Dersler Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerinde Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarında verilecek. Matematik, Tarih, Coğrafya ve Türkçe gibi branşlarda alanında deneyimli eğitmenler görev alacak; hocalar konu anlatımı ve soru çözümleriyle öğrencilere destek sağlayacak.

Kayıt ve başvuru

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu konu hakkında şunları söyledi:

"Melikgazi’mizde akıl küpü kütüphanelerimiz, teknoloji atölyelerimiz, sosyal ve kültürel birçok etkinliklerimizle gençlerimizin yanında oluyoruz. İlçemizi inşa ederken gençlerimizi de ihmal etmiyor, onların başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gençlerimizi çok seviyor ve her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacı ile dershaneye gidemeyen öğrencilerimize yönelik hazırlık kursları düzenliyoruz. Başvurularımız başlıyor. Kayıt olmak için son başvuru tarihi; 16 Ocak. Genel yetenek ve genel kültür olmak üzere derslerimiz Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerinde verilecek. Sınava kadar devam edecek kurslarımızdan öğrenciler branşlara göre ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek. Matematik, Tarih, Coğrafya ve Türkçe derslerini alanında deneyimli ve başarılı eğitmenlerimiz verecek. Hocalarımız konu anlatımlarının yanı sıra soru çözümleri ile de öğrencilere destek olacak. KPSS kursumuzla öğrencilerimizi hayal ettiği başarıya ulaştırmayı hedefliyoruz. www.melikgazi.bel.tr adresinden başvurular alınıyor. Başvurularınızı yapmayı unutmayın"

E-KPSS hazırlıkları

Başkan Palancıoğlu ayrıca, engelli bireylerin istihdamına yönelik her yıl düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS) hazırlık kurslarının kayıtlarının da başladığını hatırlattı. Kurslar yine Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerinde uzman öğretmenler tarafından verilecek ve başvuru tarihi 9 Şubat Cuma günü sona erecek.

GENÇLERE PLANLI VE SINAV ODAKLI BİR HAZIRLIK SÜRECİ SUNAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, KAMU PERSONELİ...

GENÇLERE PLANLI VE SINAV ODAKLI BİR HAZIRLIK SÜRECİ SUNAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, KAMU PERSONELİ OLMAK İSTEYENLER İÇİN KPSS'YE HAZIRLIK KURSU BAŞLATIYOR.

GENÇLERE PLANLI VE SINAV ODAKLI BİR HAZIRLIK SÜRECİ SUNAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, KAMU PERSONELİ...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Memur-Sen’den 4688 Sayılı Yasa Değişikliği Çağrısı
2
Melikgazi Belediyesi'nden Ücretsiz KPSS Kursu — Başvurular 16 Ocak'a Kadar
3
Kastamonu Üniversitesi'nin 8 Topluluğu Milli Teknoloji Kulüpler Birliği'ne Kabul Edildi
4
Kütahya'da 2025 Eğitim Yılı Değerlendirildi — 2026 Planları Masaya Yatırıldı
5
Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke Okulları İnceledi, Öğrencilerle Buluştu
6
Bayburt'ta koruyucu ailelere 1. Kademe Temel Eğitim
7
OMÜ 2025 Akademik Başarı Ödülleri: Bilginin Gücüyle Geleceğe

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları