Memur-Sen’den 4688 Sayılı Yasa Değişikliği Çağrısı

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Yasav, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Manisa Öğretmenevi'nde yerel ve ulusal basınla bir araya geldi. Toplantıya sendikanın başkan yardımcıları da katıldı.

Gazetecilere teşekkür ve Gazze vurgusu

Yasav, basının toplumsal hayattaki önemine dikkat çekerek gazetecilerin gününü kutladı. Gazetecilerin Gazze’de yaşanan insanlık dramını dünya kamuoyuna duyurmada canlarını hiçe saydığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Gazze’deki soykırım, sizlerin fedakârlığı sayesinde dünyaya ulaştı. Bu, gazeteciliğin ne kadar hayati bir görev olduğunu tüm insanlığa gösterdi. Toplumun doğru ve hızlı bilgilendirilmesi adına verdiğiniz emekler son derece kıymetli."

"4688 sayılı yasa çok zayıf"

Sendikal faaliyetlere ilişkin değerlendirmesinde Yasav, memur sendikacılığının en büyük sorununu 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu olarak gösterdi. Yasanın "demo" niteliğinde olduğunu belirterek, "Toplu sözleşme süreçlerinde yaşadığımız tüm sıkıntıların temelinde 4688 sayılı yasanın yetersizliği yatıyor. Bu yasa elimizi güçlendirmiyor. En büyük talebimiz bu yasanın değişmesi" dedi.

Toplu sözleşme sürecinde yaşanan zorluklara değinen Yasav, memurlara verilen zam oranlarının yasanın zayıflığını ortaya koyduğunu belirterek, "Biz enflasyon oranında zammın yasal güvence altına alınmasını, refah payının ise toplu sözleşme masasında pazarlık konusu olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Emekliler için 12’nci iş kolu hedefi

Emekli memurların ekonomik sıkıntılarına da dikkat çeken Yasav, emeklilerin haklarını savunabilecekleri yasal bir zemine kavuşması için çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda Emekli Memur-Sen'i kurduklarını ve "Hedefimiz 100 bin üyeye ulaşarak, emeklileri 4688 sayılı yasa kapsamında 12’nci iş kolu olarak toplu sözleşme masasına taşımak" dedi.

Gazetecilerden teşekkür

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ise sendikacılığın hak arayışındaki önemine vurgu yaparak gazetecilerin toplumu doğru bilgilendirme görevini sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. Program, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

