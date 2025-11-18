Mersin'de 143 bin 422 Kişiye Trafik Güvenliği Eğitimi

Yayın Tarihi: 18.11.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 09:16
Mersin Polis Teşkilatı, yürüttüğü bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 143 bin 422 kişiye trafik güvenliği ve bilinci eğitimi verdi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çalışmanın kapsamı ve hedefleri hakkında detaylara yer verildi.

Eğitimlerin Kapsamı

Açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından trafik güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla kapsamlı faaliyetler düzenlendiği belirtildi. Faaliyetler başta alışveriş merkezleri, fuar alanları, ticari taksi ve minibüs işletmeleri, şehirlerarası otobüs terminalleri ve motosikletli kurye çalışanları olmak üzere vatandaşların ve sürücülerin yoğun bulunduğu alanlarda gerçekleştirildi.

Hedef kitleler arasında anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencileri, huzurevlerinde bulunanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile Kur’an kursları yer aldı. Bu kapsamlı bilgilendirme çalışmaları sonucunda toplam 143 bin 422 kişiye ulaşılmıştır.

Kullanılan Yöntem ve Materyaller

Eğitimlerde hem teorik hem uygulamalı yöntemler kullanıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü envanterinde kayıtlı alkol gözlüğü ve emniyet kemeri simülasyon aracı ile katılımcılara pratik deneyim kazandırıldı.

Eğitim içerikleri arasında trafiğin tanımı ve unsurları, sürücülerin ve yayaların rolü, araç içinde doğru oturma şekilleri, araçta inme-binme kuralları, emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin doğru kullanımı, okul servis aracına binerken ve inerken uyulması gereken kurallar, karayolunda yaya kuralları, karşıdan karşıya güvenli geçiş, güvenli oyun alanları ile bisiklet, kaykay ve paten kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar yer aldı. Ayrıca trafik, çevre bilinci, trafikte saygı ve kask ile diğer ekipmanların kullanımına ilişkin bilgiler verildi.

Amaç ve Beklenen Sonuç

Mersin Emniyeti, bu çalışmalarla tüm trafik paydaşlarının trafik kurallarına uyma bilincini artırmayı, böylece can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi hedeflediğini duyurdu.

