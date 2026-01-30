Mersin'de Empati Atölyeleriyle 11-14 Yaş Çocuklara Akran Zorbalığı Eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Empati Atölyeleri'nde 11-14 yaş çocuklar akran zorbalığını tanımayı, empati kurmayı ve başa çıkma yollarını öğreniyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:51
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Empati Atölyelerinde, 11-14 yaş arasındaki çocuklar akran zorbalığını tanımayı, empati kurmayı ve zorbalıkla baş etme stratejilerini öğreniyor.

Atölyenin amacı ve uygulandığı merkez

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde gerçekleştirilen "Akran Zorbalığını Önleme, Empati Atölyesi"nde çocuklara zorbalığın sadece fiziksel değil, sözel, sosyal ve dijital boyutlarıyla da ruh sağlıklarını etkilediği konusunda farkındalık kazandırıldı.

Uzman görüşü: Neden 11-14 yaş?

Uzman Klinik Psikolog Asena Akatürk, çalışmada özellikle 11-14 yaş grubuna odaklandıklarını belirtti ve bu dönemin çocukluktan ergenliğe geçişin yaşandığı, kimlik gelişiminin hızlandığı ve sosyal ilişkilerin önem kazandığı bir evre olduğunu vurguladı. Akatürk, "Son zamanlarda okullarda akran zorbalığına çok sık rastlıyoruz. Bu atölyeleri, ailelere ve gençlere destek olmak, zorbalıkla baş etme güçlerini geliştirmek amacıyla düzenliyoruz" dedi.

Zorbalığın boyutları ve etkileri

Akatürk, "Akran zorbalığı, sadece fiziksel saldırılardan ibaret değildir" ifadesini kullanarak sözel ve sosyal davranışların da zorbalık kapsamında olduğunu aktardı. "Alay etme, lakap takma, dışlama, tehdit etme ve küçük düşürme gibi sözel ve sosyal davranışlar da zorbalık kapsamındadır. Son zamanlarda teknolojiyle birlikte, siber zorbalık da yaygınlaştı. Çocuklar sosyal medyada ve online gruplarda ya da oyun ortamlarında alay edici mesajlara, tehditlere ve uygunsuz davranışlara maruz kalabiliyor. Bu da onların kendilerini güvende hissetmemesine yol açıyor" dedi.

Akatürk, zorbalığa maruz kalan çocuklarda görülebilecek belirtileri şöyle özetledi: "Okula gitmek istememe, akademik başarının düşmesi, dikkat ve odaklanma sorunları, içine kapanma, uyku ve iştah problemleri, yoğun kaygı ve hatta depresif belirtiler görülebilir. Bu durumlar çoğu zaman ‘ergenlik dönemi’ denilerek göz ardı ediliyor. Oysa bunlar çocuğun yaşadığı psikolojik zorlanmanın önemli sinyalleri de olabilir."

Zorbalık yapan çocuklara yaklaşım

Akatürk, zorbalık yapan çocukların da içsel sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Bu çocuklarda empati kurma güçlüğü, aile ilişkilerinde sorunlar, öfke kontrol problemleri ve yetersizlik duyguları görülebilir. Bu nedenle zorbalığa yalnızca cezalandırıcı değil; eğitici, onarıcı ve anlayıcı yaklaşımlarla müdahale edilmesi çok önemli. Çünkü bizim için her çocuk çok kıymetlidir" dedi.

Gelecek planları

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin atölye çalışmalarını sürdüreceğini aktaran Akatürk, programların seri halinde devam edeceğini, farklı yaş gruplarına ve dezavantajlı bölgelere taşınmasının planlandığını söyledi. Ayrıca ailelere yönelik eğitim programlarının da proje aşamasında olduğunu belirterek, "Çocukların gelişimini desteklemek ve onları daha güvenli ortamlarda büyütmek için, çalışmalarımızı genişleterek sürdüreceğiz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

