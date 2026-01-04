DOLAR
Mersin’de Özel Gereksinimli Bireylere Mahremiyet Eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylere yönelik mahremiyet eğitimi düzenledi; ailelere beden farkındalığı, güvenli davranışlar ve risk yönetimi öğretildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:10
Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin kişisel sınırlarını tanımaları, kendilerini koruyabilmeleri ve güvenli bir sosyal yaşam sürdürebilmeleri amacıyla "Özel Gereksinimli Bireyler İçin Mahremiyet Eğitimleri" semineri düzenledi. Seminere özel gereksinimli bireylerin aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Seminerin içeriği

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü ile bir sivil toplum örgütünün iş birliğinde gerçekleştirilen seminerde, Anadolu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayten Düzkantar ailelere; mahremiyet kavramı, beden farkındalığı, güvenli ve güvensiz davranışlar ile olası risk durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği konularında kapsamlı bilgiler verdi.

Yetkililerin açıklamaları

Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, seminerin özel gereksinimli bireylerin aileleri ile bu alanda çalışan meslek gruplarına yönelik planlandığını belirterek, "Amacımız; özel gereksinimli bireylerin tacizden korunması, böyle durumlarla karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiği konusunda aileleri bilinçlendirmek ve alanda çalışan personelin gelişimine katkı sunmak" dedi.

Gerboğa, mahremiyet eğitiminin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Özel gereksinimli bireylerin eğitimi, normal eğitimden daha farklı. Bu bilgilere aileler her zaman kolayca ulaşamıyor. Özellikle aileleri yanlarında olmadığında kendilerini nasıl koruyacaklarını öğrenmeleri çok önemli. Ailelerden gelen talepler doğrultusunda bu eğitimi hayata geçirdik. Talep oldukça eğitimlerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Ayten Düzkantar, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nün bu alanda Türkiye’de öncü kurumlardan biri olduğunu vurgulayarak, özel gereksinimli çocukların yaşam boyu danışmanlık ve eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtti. Düzkantar, "Bu çocuklar daha naif ve kandırılmaya açık olabiliyor. Bu nedenle kendilerini korumayı öğrenmeleri son derece önemli" dedi.

Düzkantar ayrıca, "Mahremiyet ve cinsel eğitimin uzun yıllar ihmal edildiğini" vurgulayarak, "Yaklaşık 35 yıldır bu konuda seminerler veriyorum. Artık bu eğitimler YÖK programlarında da yer alıyor. Yerel yönetimlerin bu konuyu sahiplenmesi çok kıymetli. Mersin Büyükşehir Belediyesinin duyarlılığı takdire değer" şeklinde konuştu.

Ailelerin görüşleri

Seminere katılan aileler eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Velilerden Esra Kardeş, Tarsus’tan seminere katıldığını belirterek, "13 yaşında görme engelli bir oğlum var. Ergenlik çağındaki çocuğumuza nasıl mahremiyet eğitimi vermemiz gerektiğini öğrendik. Bizim için çok faydalı oldu" dedi.

Katılımcılardan Adem Göktaş ise, "Böyle eğitimlerin olması çok güzel. Devamının gelmesini istiyoruz. Büyükşehir Belediyesinin engelli ailelere yönelik çalışmalarından memnunuz" şeklinde konuştu.

