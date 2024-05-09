Milli Eğitim Bakanı, eğitimcilerle şiddet konusunu görüşmek için toplantı düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanı, eğitim camiasında yaşanan şiddet olaylarına çözüm bulmak için önemli bir adım atıyor. Yarın yapılacak toplantıda, Eğitim Sen, Eğitim-İş, Eğitim Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen genel başkanları bir araya gelecek. Toplantının ana gündemi, eğitimcilerin karşı karşıya kaldığı şiddet ve bu konuda alınabilecek önlemler olacak.



Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, toplantı sonrası yapılacak açıklamada, sadece kınama ve lanetleme kararı alınması durumunda yer almayacaklarını belirtti. Özbay'ın ifadelerine göre, eğitimde şiddetle mücadelede somut adımların atılması önem arz ediyor.

Toplantı sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Görüşmeden çıkacak kararlar ve alınacak önlemler, eğitim camiası ve kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere, İstanbul Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir okul müdürünün şiddet kurbanı olması, eğitim camiasında büyük bir infiale yol açmıştı.