Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi: Öğretmenler Günü bundan sonra bakın nasıl kutlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yeni bir genelge ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapılacak kutlamalarda önemli değişiklikler yapıldı. MEB'in, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre, bu özel gün artık daha geniş kapsamlı etkinliklerle kutlanacak. Genelgede, öğretmenlerin toplumun manevi ve bilimsel rehberleri olduğu bilinciyle Öğretmenler Günü’nün daha anlamlı ve etkili bir şekilde kutlanması gerektiği vurgulandı. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün yeni genelgeyle birlikte nasıl kutlanacağına dair detaylar…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili yeni bir genelge yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen bu genelge, Öğretmenler Günü’nün öğretmenlerin ilmi, irfanı ve vicdanıyla topluma yön veren rehberler olduğu bilinciyle çeşitli etkinliklerle kutlanması gerektiğini belirtiyor. Bu genelgeyle, Öğretmenler Günü’nün sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda öğretmenlerin toplumdaki değerinin bir kez daha hatırlatılacağı özel bir gün olması gerektiği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlere duyulan minnetin bir ifadesi olarak görülüyor. Ayrıca, bu özel gün, öğretmenlerin gelecek nesillerin şekillendirilmesindeki önemini vurgulamak için bir vesile olarak değerlendiriliyor. Bu bağlamda, genelgede, öğretmenlerin ve vatandaşların bu kutlamalara katılımının en üst seviyede sağlanması gerektiği ifade ediliyor.

YENİ GENELGE İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

MEB tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hedeflenen güçlü Türkiye’nin temel yapı taşları olan öğretmenlerin önemini vurgulayacak şekilde kutlanacak. Yurt içinde ve yurt dışındaki Türk temsilciliklerinde düzenlenecek etkinlikler ile öğretmenler arasındaki dayanışma, sevgi ve saygı bağları güçlendirilecek. Ayrıca, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki saygınlığı artırılacak.

Bu yılki kutlama programlarının hazırlanmasında, öğretmenler, öğrenciler, okul ve kurum yöneticileri, okul-aile birlikleri, veliler, kamu ve özel kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve basın-yayın organlarının etkin katılımı sağlanacak. Bu programlarda öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik eğitici ve bilgilendirici etkinlikler yer alacak. Ayrıca, şehit öğretmenlerin kabirleri başında anılacak, emekli öğretmenler ziyaret edilecek ve adaylık sürecini tamamlayan öğretmenlerin yemin etmesi sağlanacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENECEK ÖZEL ETKİNLİKLER

Yeni genelgeyle birlikte, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenlenecek. Öğretmenler için spor müsabakaları organize edilecek ve mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenler, başarı öykülerini meslektaşları ve öğretmen adaylarıyla paylaşacak. Ayrıca, öğretmenlik mesleğiyle ilgili anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film ve fotoğraf yarışmaları düzenlenecek ve bu yarışmalarda dereceye giren eserler sergilenecek.

Genelgede yer alan diğer bir düzenleme ise öğretmenler günü kapsamında yapılacak işbirlikleriyle ilgili. Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde, öğretmenlik mesleğinin misyonu, saygınlığı ve adanmışlığı gibi temaları ele alan etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyaları düzenlenmesi için kamu ve özel kurumlarla işbirliği yapılması da planlanıyor.

KUTLAMALARDA MESLEKİ ETİK İLKELERE DİKKAT EDİLECEK

MEB'in yayımladığı yeni genelgeye göre, Öğretmenler Günü haftasında ve yıl boyunca yapılacak etkinlikler sırasında mesleki etik ilkelere dikkat edilecek. Özellikle, öğretmenlere sunulacak hediyeler konusunda bu ilkelere riayet edilmesi gerektiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, 100. Yıl Eğitim Ormanı'nda ağaç dikimi etkinlikleri düzenlenecek. Bu etkinlikler, öğretmenler ve öğrenciler arasında çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Genelgede yer alan bir diğer önemli detay ise öğretmenlerin toplumdaki saygınlığının artırılmasına yönelik vurgular. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlamaları sırasında, öğretmenlerin sadece eğitim ve öğretimde değil, aynı zamanda toplumsal hayatın her alanında rehberlik rolü üstlendiği bilinciyle hareket edilmesi gerektiği belirtiliyor.

YENİ GENELGE İLE ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMALARI DAHA ANLAMLI HALE GELİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı yeni genelge ile 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlerin toplumdaki değerini yüceltmek ve saygınlığını artırmak amacıyla daha kapsamlı ve anlamlı bir şekilde kutlanacak. Bu kapsamda, öğretmenlerin ilmi ve manevi rehberlik rollerini daha geniş kitlelere hatırlatacak etkinlikler ve programlar düzenlenecek. Öğretmenler Günü’nün sadece bir kutlama günü olmaktan çıkarılıp, öğretmenlerin toplumdaki rolünü ve önemini daha da vurgulayan bir gün haline getirilmesi hedefleniyor.

Bu genelge ile öğretmenler, toplumun inşasında ve geleceğin şekillendirilmesinde ne kadar önemli bir role sahip olduklarını bir kez daha hatırlayacak. MEB, Öğretmenler Günü’nün daha anlamlı ve etkili bir şekilde kutlanması için gerekli tüm düzenlemeleri hayata geçirmiş bulunuyor. 24 Kasım 2024, öğretmenlerin toplumdaki saygınlığını artırmak ve onların hak ettiği değeri vermek için büyük bir fırsat olarak değerlendirilecek.