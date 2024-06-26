Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü program başvuruları başladı! İşte başvuru şartları

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KAPILARINI AÇIYOR



Milli İstihbarat Akademisi, 2024/2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için lisansüstü programlarına başvuruları kabul etmeye başladı. Adaylar, İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde sunulan "İstihbarat Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı" ve "Güvenlik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı"na başvurabilecekler.

BAŞVURU SÜRECİ VE KOŞULLAR

Milli İstihbarat Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre, başvurular 5 Temmuz'a kadar "basvuru.mia.edu.tr" adresinden online olarak alınacak. Lisansüstü eğitim almak isteyen adayların, en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarından en az 2,5 genel ağırlıklı not ortalaması ile mezun veya mezuniyet aşamasında olmaları ve ALES'ten (SÖZ/EA/SAY) en az 75 puan almaları gerekmektedir.

Başvuru yapacak adayların, İngilizce YDS ya da e-YDS'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından muadili bir puan almaları şartı aranıyor. Ayrıca adayların, programlara başvururken bir niyet mektubu sunmaları gerekiyor.



YAZILI VE MÜLAKAT SINAVLARI

Asgari koşulları sağlayan adaylar, yazılı bilimsel sınav ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak. Adaylar arasında yapılacak ağırlıklı puan hesaplamasına göre en yüksek puana sahip ilk 15 öğrenci, programa asil olarak kayıt hakkı elde edecek.

Milli İstihbarat Akademisi, Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda, eleştirel düşünme ve analiz kapasitesine sahip, Türkiye merkezli akademik bilgi üretimine katkı sunacak uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Akademi mezunları, özel sektör, akademi ve devlet kurumlarında çalışma imkanına sahip olacak.



Akademi bünyesindeki öğrenciler, eğitim sürecinde çeşitli araştırma projelerinde yer alma imkanına da sahip olacaklar. İstihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber ve elektronik istihbarat gibi alanlarda bilimsel araştırma projeleri yürüten Akademi, ilgili konularda çalıştaylar, sempozyumlar ve çeşitli bilimsel aktiviteler düzenleyecek. Araştırma ve diğer bilimsel faaliyetlerin sonuçları raporlandırılarak kamuoyuyla paylaşılacak.



GENİŞ BİR PERSPEKTİF KAZANDIRILACAK

İstihbarat Çalışmaları yüksek lisans programına katılan öğrencilerin, istihbarat çalışmaları kuramı ve metodolojisi hakkında yetkinlik kazanmaları hedefleniyor. Öğrencilerin istihbarat alanıyla ilişkili ekonomi, sosyoloji, psikoloji, iletişim, uluslararası ilişkiler gibi disiplinlerden de dersler alarak daha geniş bir perspektif kazanmaları öngörülüyor.

Bu program sayesinde, Türkiye'de istihbarat çalışmalarının bilimsel ve teorik altyapısını geliştirmek, bu alanda vizyoner ve inovatif fikirleri ortaya çıkaracak akademik çalışmaları teşvik etmek ve istihbarat çalışmalarıyla ilgili alanlarda eleştirel düşünceyi desteklemek ve yaygınlaştırmak amaçlanıyor.



Güvenlik Çalışmaları yüksek lisans programı ile değişen dünya sistemi ve yeni tehdit algıları bağlamında karşılaşılan sorunları kavrayabilme, analiz edebilme ve yeni yöntemler geliştirebilme kapasitesine sahip uzmanların yetiştirilmesi planlanıyor. Öğrenciler, güvenlik teorisi ve metodolojisi ile ilgili derslerin yanı sıra hibrit tehditler, terör, göç, çatışma çözümleri, strateji ve jeopolitik gibi alanlardan da dersler alacaklar.

