Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor! Okul saatleri değişti: İşte yeni saatler

2024 – 2025 eğitim öğretim yılı, İstanbul’da 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlıyor. Valilik, okulların açılacağı ilk gün yaşanabilecek trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak okula başlama saatlerinde değişikliğe gitti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, okulların açılacağı ilk gün eğitim 10.00’da başlayacak. Bu düzenleme, 3 milyona yakın öğrenci ve 16.000’in üzerinde öğrenci servisinin trafiğe çıkması nedeniyle İstanbul trafiğinde oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla yapıldı.

İSTANBUL'DA 3 MİLYON ÖĞRENCİ EĞİTİME BAŞLIYOR

2024 – 2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla tüm yurtta başlayacak. İstanbul’da ise 2.951.685 öğrenci, resmi ve özel okullarda eğitim öğretime başlayacak. Bu öğrencilerden 715.835’i ilk defa yeni okullarında eğitim görecek. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, okulların açıldığı ilk günlerde trafik yoğunluğunda ciddi bir artış gözlemleniyor. Bu nedenle İstanbul Valiliği, şehir genelinde okul saatlerine yönelik düzenleme yapma kararı aldı.

OKUL AÇILIŞ SAATİ 10.00 OLARAK BELİRLENDİ

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada okulların açılacağı 9 Eylül günü şehirde yaşanacak yoğun trafiği göz önüne alarak, tüm okulların 10.00’da açılacağını duyurdu. Normal şartlarda okula erken saatte başlayan öğrenciler, bu düzenleme ile biraz daha geç bir saatte ders başı yapacak. Eğitim öğretim günü ise 15.00'te sona erecek.

SERVİS ARAÇLARI VE TRAFİK YOĞUNLUĞUNA KARŞI ÖNLEMLER

Okulların açılmasıyla birlikte, İstanbul’da trafiğe çıkacak olan 16.000’in üzerinde öğrenci servisi, şehirde önemli bir sirkülasyon yaratacak. Ayrıca, öğrencilerin ilk gün heyecanıyla veliler tarafından okula bırakılması da trafik yoğunluğunu artıracak bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Bu durum, özellikle sabah saatlerinde İstanbul’un ana arterlerinde ciddi trafik sıkışıklıklarına neden olabilirdi. İstanbul Valiliği bu durumu önlemek adına, okula başlangıç saatini geç bir saate alarak trafikte rahatlama sağlamayı hedefliyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI: TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ÖNLEMEK İÇİN DÜZENLEME YAPILDI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2024 – 2025 eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul’da resmi ve özel okullarımızda 2.951.685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715.835’i ilk kez yeni okullarında eğitim öğretime başlayacaklar. Okulların açılmasıyla birlikte 16.000’i aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul’daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

İstanbul gibi büyük şehirlerde okulların açıldığı ilk günlerde trafik sıkışıklığı ciddi bir sorun haline gelebiliyor. Her yıl milyonlarca öğrenci, veliler ve öğretmenler aynı gün okula gitmek üzere yollara çıkarken, bu durum şehirdeki trafiği olumsuz etkiliyor. İstanbul Valiliği, bu düzenleme ile bu yıl trafik yoğunluğunun biraz daha hafifletilmesini amaçlıyor.

Valilik tarafından alınan bu karar, özellikle iş ve okul saatlerinin çakışması nedeniyle sabah saatlerinde yaşanabilecek trafik sıkışıklığını minimize etmeyi hedefliyor. Ayrıca, öğrenci servislerinin trafiğe çıkması ve velilerin okullara gitmesi için daha geniş bir zaman dilimi tanınarak trafik sirkülasyonu daha kontrollü hale getirilmeye çalışılıyor.

İSTANBUL’DA OKUL YOĞUNLUĞUNA HAZIRLIK

İstanbul’da, okulların açılacağı gün alınan trafik tedbirleri yalnızca saat düzenlemesiyle sınırlı kalmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlar tarafından okul çevrelerinde güvenlik önlemleri de artırılacak. Okul servislerinin ve velilerin rahat bir şekilde hareket edebilmesi için trafik kontrolleri sıklaştırılacak. Ayrıca, toplu taşıma araçlarının daha verimli kullanılabilmesi için sefer sayılarında da artışa gidilmesi bekleniyor.

Okulların açılacağı ilk gün, trafiğin etkili bir şekilde yönetilebilmesi için İstanbulluların da toplu taşımayı tercih etmeleri öneriliyor. Böylece, sabah saatlerinde trafikte yaşanabilecek sıkışıklıkların önüne geçilebilir ve İstanbul genelinde trafiğin daha akıcı bir şekilde ilerlemesi sağlanabilir.

İSTANBUL’DA EĞİTİM-ÖĞRETİM İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

İstanbul’da 2024 – 2025 eğitim öğretim yılına hazırlıklar tamamlanmış durumda. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler yeni eğitim yılına başlarken, şehir genelinde trafik yoğunluğunu en aza indirmek için çeşitli tedbirler alınmış bulunuyor. Özellikle okul açılış saatlerinde yapılan bu düzenleme, hem öğrencilerin güvenliği hem de şehir trafiğinin kontrol altında tutulması açısından büyük önem taşıyor.