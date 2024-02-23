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Milyonlarca öğrenci sevinçten havaya uçacak! MEB'den son dakika tatil kararı: Tam 9 gün sürecek

Öğrencilere müjde! MEB açıkladı. Okullar dokuz gün tatil olacak! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 16:15
Milyonlarca öğrenci sevinçten havaya uçacak! MEB'den son dakika tatil kararı: Tam 9 gün sürecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar öğrenci ve velilerin yüzünü güldürdü. Eğitim takviminde yapılacak güncellemeler, öğrencilere yaz tatili başlamadan önce ara verme fırsatı verecek. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

OKULLARDA DOKUZ GÜNLÜK TATİL

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ve velilerin beklediği haberi duyurdu. Yaz tatilinden önce 8-12 Nisan tarihleri arasında dokuz gün sürecek bir ara tatilin planlandığı açıklandı. Bu ara, her dönem bir haftalık ara verme geleneğini sürdürüyor ve öğrencilere ilk sınav maratonunun ardından dinlenme şansı veriyor. Öğrenciler ve veliler, Nisan tatilinin yaklaşmasını ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarını dört gözle bekledi. Bakanlığın bu kısa tatil döneminde öğrencilere ve ailelere dinlenme ve enerji toplama fırsatı sunan duyurusu olumlu karşılandı. Milli Eğitim Bakanı, 2024 yılı ikinci yarıyıl tatilinin 8-12 Nisan tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Okullarda Dokuz Günlük Tatil

Bu haberle öğrencilerin en büyük sorularından biri cevaplanmış oldu. Ramazan Bayramı ile ara tatilinin birleşmeyeceği duyuruldu. Ramazan Bayramı 10-12 Nisan'da gerçekleştiği için öğrenciler hafta sonları da dahil olmak üzere toplam 9 gün izin yapma fırsatına sahip oluyor. Ebeveynler, çocukların bu kısa tatilde dinlenmesi ve enerji toplaması açısından bu dönemi önemli görüyor. Öğrenciler ise ikinci aranın ne zaman başlayacağı konusundaki meraklarını giderdiler. Ayrıca bu tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmemesi öğrenciler adına ek bir rahatlama olacak. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi 5 Şubat'ta başladı ve okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü bitecek.

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