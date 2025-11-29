Minikler eTwinning ile Zeytinin Ağaçtan Sofraya Yolculuğunu Öğrendi

Halide Hatun İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri, eTwinning projesi kapsamında zeytin toplama, zeytinyağı üretimi ve zeytin yaprağı incelemesiyle bilimsel ve kültürel deneyim yaşadı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 18:33
Halide Hatun İlkokulu'nda minikler zeytinin yolculuğunu keşfetti

Halide Hatun İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri, öğretmenleri Gülnur Atik önderliğinde uluslararası bir eğitim deneyimi yaşadı. Türkiye, İtalya, Portekiz ve Yunanistan’dan öğretmenlerin katıldığı ETwinning çerçevesindeki "Zeytinin Yolculuğu: Ağaçtan Sofraya" (Journey of the Olive: From Tree to Table) projesi, çocuklara zeytinin bilimsel ve kültürel boyutlarını tanıtmayı amaçlıyor.

STEM ile uygulamalı öğrenme

Projede öğrenciler; zeytin toplama, zeytinyağı üretimi ve zeytin yaprağı hücre yapısı incelemesi gibi uygulamalı etkinliklerle fen ve tarım süreçlerini deneyimledi. Minikler, çalışmalar sırasında Science, Technology, Engineering ve Mathematics (STEM) araçlarını kullanarak bilimi günlük yaşamla birleştirme fırsatı buldu.

Kasım ayı etkinlikleri ve aile katılımı

Proje Ekim ayında başlayıp Mayıs ayına kadar sürecek çalışmalardan oluşuyor. Kasım ayı etkinliklerinde öğrenciler, velilerinin desteğiyle zeytin toplama, zeytin ağacını tanıma, kırma zeytin hazırlama ve bir zeytinyağı fabrikasında üretim sürecini yerinde görme gibi kapsamlı uygulamalar gerçekleştirdi. Velilerin aktif katılımı sayesinde çocuklar, zeytinin ağaçtan sofraya uzanan yolculuğunu adım adım öğrenerek hem kültürel hem bilimsel açıdan zengin bir deneyim kazandı.

