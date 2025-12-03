MSKÜ'de Erişilebilirlik Çalıştayı: Engelsiz Kampüs İçin Yol Haritası

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) kapsayıcı ve erişilebilir bir kampüs hedefine yönelik önemli bir adım olarak Engelsiz Kampüs Birimi tarafından düzenlenen Erişilebilirlik Çalıştay’ını gerçekleştirdi.

Çalıştaya başkanlık

Çalıştay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe başkanlığında yapıldı. Akademik ve idari birimler, öğrenci temsilcileri ve dış paydaşların katkılarıyla yürütülen oturumlarda MSKÜ'nün erişilebilirlik alanındaki mevcut durumu ve ileriye dönük adımlar masaya yatırıldı.

Çalıştayın temaları

Oturumlarda oluşturulan dört tematik masa şu başlıklara odaklandı:

Yapı Erişilebilirliği: Kampüs fiziksel düzenlemelerinin değerlendirilmesi ve iyileştirme önerileri ele alındı.

Sosyo-Kültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik: Etkinlik ve sosyal yaşamın kapsayıcı hale getirilmesine yönelik eksikler tartışıldı.

Eğitimde Erişilebilirlik: Ders, öğretim materyalleri ve öğrenci destek hizmetlerinde uygulanabilir çözümler konuşuldu.

Web ve Sosyal Medya Platformlarında Erişilebilirlik: Dijital içeriklerin erişilebilirlik standartlarına uygunluğunun güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Sonuçlar ve izlenecek adımlar

Tüm masalar, kısa ve uzun vadede uygulanabilecek iyileştirme adımlarını belirleyerek erişilebilirliğin üniversite genelinde sürdürülebilir bir politika hâline gelmesi için gerekli önerileri paylaştı. Çalıştay sonunda her masa kendi alanına ilişkin çözüm önerilerini katılımcılarla sundu.

Çıkan öneriler Engelsiz Kampüs Birimi tarafından raporlanacak ve ilgili birimlerle paylaşılacak; bu rapor MSKÜ'nün erişilebilirlik yol haritasına katkı sağlayacak. Ayrıca, erişilebilir bir kampüs oluşturma hedefi doğrultusunda benzer çalıştayların düzenli aralıklarla sürdürülmesi planlanıyor.

