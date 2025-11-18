MSKÜ ve GEKA'dan Siber Güvenlik Hamlesi: Türkiye Siber Vatan Protokolü İmzalandı

MSKÜ ve GEKA, Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında siber güvenlik eğitimi protokolü imzaladı; hedef 2026'da 81 ilde uzman yetiştirmek.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 09:24
MSKÜ ve GEKA'dan Siber Güvenlik Hamlesi: Türkiye Siber Vatan Protokolü İmzalandı

MSKÜ ile GEKA'dan siber güvenlik iş birliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında, Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı.

Protokol, Rektörlük binasında gerçekleşen törende MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı tarafından imzalandı.

Protokolün hedefleri

İş birliği ile amaç, ülkenin siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamak; üniversitede öğrenim gören öğrencilerin farkındalığını artırmak, potansiyel yetenekleri tespit ederek eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetleri uygulamak ve dijital ile siber güvenlik teknolojileri alanında kariyer planlamalarını desteklemektir.

Eğitim programı ve uygulama

Protokol kapsamında üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri yürütülecek. Program, yüz yüze ve çevrimiçi eğitimlerin yanı sıra yarışmalar ve sanal laboratuvar görevleri gibi uygulamalı etkinliklerden oluşacak.

Hedeflerden biri, 2026 yılında Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı uygulanacak programla gençlerin siber savunma kapasitesini güçlendirmek ve siber güvenlik alanına olan ilgiyi artırmaktır.

Bu protokol, bölgesel iş birliğini ulusal düzeye taşıyarak siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlıyor.

MSKÜ VE GEKA'DAN SİBER GÜVENLİKTE YENİ HAMLE

MSKÜ VE GEKA'DAN SİBER GÜVENLİKTE YENİ HAMLE

MSKÜ VE GEKA'DAN SİBER GÜVENLİKTE YENİ HAMLE

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?
2
MSKÜ ve GEKA'dan Siber Güvenlik Hamlesi: Türkiye Siber Vatan Protokolü İmzalandı
3
Mersin'de 143 bin 422 Kişiye Trafik Güvenliği Eğitimi
4
Hakkari Polisi'nden Öğrencilere Uygulamalı Trafik Eğitimi
5
Bodrum Belediyesi 2025 İç Eğitimleri: Bağımlılıkla Mücadele ve 9 Program
6
Kütahya Şehir Hastanesi'nde İlk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Başladı
7
Mersin'de Vali Toros: Yıkılan bin 469 derslik yerine bin 534 modern derslik

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları