MSKÜ ve GEKA'dan Siber Güvenlik Hamlesi: Türkiye Siber Vatan Protokolü İmzalandı

MSKÜ ile GEKA'dan siber güvenlik iş birliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında, Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı.

Protokol, Rektörlük binasında gerçekleşen törende MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı tarafından imzalandı.

Protokolün hedefleri

İş birliği ile amaç, ülkenin siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamak; üniversitede öğrenim gören öğrencilerin farkındalığını artırmak, potansiyel yetenekleri tespit ederek eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetleri uygulamak ve dijital ile siber güvenlik teknolojileri alanında kariyer planlamalarını desteklemektir.

Eğitim programı ve uygulama

Protokol kapsamında üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri yürütülecek. Program, yüz yüze ve çevrimiçi eğitimlerin yanı sıra yarışmalar ve sanal laboratuvar görevleri gibi uygulamalı etkinliklerden oluşacak.

Hedeflerden biri, 2026 yılında Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı uygulanacak programla gençlerin siber savunma kapasitesini güçlendirmek ve siber güvenlik alanına olan ilgiyi artırmaktır.

Bu protokol, bölgesel iş birliğini ulusal düzeye taşıyarak siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlıyor.

