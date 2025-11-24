MTK Koleji 3-C Velilerinden Öğretmenler Günü'ne Anlamlı Burs Hediye

Aylin Bal adına sosyal sorumluluk

MTK Koleji 3-C sınıfı velileri, Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenleri Aylin Bal adına son derece anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Veliler, EGET Vakfı aracılığıyla bir öğrencinin bir yıllık öğrenim bursunu üstlenerek bu özel günü iyilikle taçlandırdı.

Eğitime destek amacı taşıyan bu bağış, öğretmenlik mesleğinin geleceğe yön veren değerini bir kez daha vurgularken, MTK Koleji ailesinin toplumsal duyarlılığını da gözler önüne serdi.

Okuldan teşekkür açıklaması

MTK Koleji'nden yapılan açıklamada, "MTK Koleji olarak, bu örnek davranış nedeniyle 3-C sınıfı velilerimize teşekkür ediyor, eğitime sunulan her katkının yarınlarımızı aydınlattığını bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.

