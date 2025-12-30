Muğla'da Erasmus Deneyimleri Yeni Projelere Rehber Oluyor

Deneyim Paylaşım Etkinliği ile İyi Uygulamalar Yerelde Yaygınlaştırılıyor

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus projeleri kapsamında yurt dışı hareketliliklerine katılan öğretmen ve öğrenciler, düzenlenen deneyim paylaşım etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinlikte katılımcılar, yurt dışında elde ettikleri akademik, kültürel ve mesleki birikimlerini aktardı. Program süresince sergilenen iyi uygulama örnekleri, il genelinde yürütülecek yeni Erasmus çalışmaları için rehber niteliği taşıdı ve gelecekteki projelere ilham verdi.

Etkinlik, Erasmus projelerinin sadece bir hareketlilik olmadığını; elde edilen çıktıların yerelde yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı. Paylaşılan deneyimlerin, il genelindeki okul ve kurumların proje hazırlama süreçlerine doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay etkinliğe katılarak öğrenci ve öğretmenlerin heyecanına ortak oldu. Çay, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Bu çalışmalar yalnızca bir yurt dışı deneyimi değil; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli açısından stratejik bir öneme sahip, değer temelli eğitim anlayışını güçlendiren bir süreçtir. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunan bu projeler, eğitim sistemimizin küresel standartlarla harmanlanmasında güçlü bir araçtır.”

MUĞLA ERASMUS HAREKETLİLİĞİ DENEYİM PAYLAŞIM ETKİNLİĞİ İLE TAÇLANDI