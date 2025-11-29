Muğla’da öğretmenler arası spor turnuvalarında ödül coşkusu

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin sosyal dayanışmasını güçlendirmek, motivasyonlarını artırmak ve keyifli bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenen Futsal, Voleybol, Masa Tenisi ve Dart turnuvaları büyük ilgi gördü.

Ödüller Menteşe Öğretmenevi’nde takdim edildi

Turnuvaların ödül töreni, Menteşe Öğretmenevi’nde coşku içinde yapıldı. Sporun birleştirici ruhunu sahaya yansıtarak üstün performans sergileyen öğretmenlere kupa, madalya ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Dereceye giren öğretmenlere ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü verdi. Tören, eğitim camiasında dayanışma ve rekabetin sağlıklı bir örneğini sundu.

Teşekkür ve organizasyon

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, etkinliklere katılan ve emeği geçen tüm öğretmenleri gönülden tebrik ederek, eğitim camiasına sundukları değer, özveri ve katkılar için teşekkürlerini iletti.

Ayrıca etkinliklere ev sahipliği yapan Menteşe Spor Lisesi Müdürlüğü ve Muğla Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü'ne, müsabakalarda görev alan hakem öğretmenlere ve katkılarından dolayı Menteşe Spor Lisesi Müdürü Serkan Esen'e özel teşekkür edildi.

