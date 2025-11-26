Muğla Gençlik Meclisi: Gençler Yerel Yönetimde Söz Sahibi Oluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Gençlik Meclisinın tanışma etkinliği, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlik, gençlerin yerel yönetime doğrudan katkı sağlaması, fikir ve önerilerini iletmesi amaçlarıyla düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mine Nur Demirkan de deneyimlerini paylaşmak üzere etkinlikte yer aldı.

Kuruluş ve yapılanma

Gençlik Meclisi, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 12 Haziran 2025 tarihli meclis kararıyla kuruldu. Meclisin başkanlığına ise 31 Ekim 2025'te düzenlenen genel kurulda Muzaffer Cantekin seçildi. Yapının temel hedefi, kentte yaşayan gençlerin yerel yönetime katılımını güçlendirmek ve demokratik süreçlerde deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

Meclisin üyelik yapısında %40 Muğla'daki lise ve üniversite öğrencileri, %20 gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve gençlik yapılanmaları, %10 kamu kurumlarının gençlik temsilcileri ve %30 Muğla'da ikamet eden bağımsız gençler olacak şekilde temsilde çeşitlilik ve adil katılım ilkeleri benimsendi.

Üyelerden görüşler

Azra Hilal Coşkun: "Gençlik Meclisi’ne üniversite kontenjanından başvurmuştum. Bu meclise gençlerin sesini duyurmayı, öğrencilerin özellikle eksiklerini dile getirmek amacıyla başvurdum. Bu meclisin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ahmet Başkanımıza bu oluşum için teşekkür ediyoruz"

Av. Mehmet Aslan: "Gençlik Meclisi’nin hem Muğla’mıza hem de gençlerimize faydalı olacağından eminim. İlerleyen aşamalarda çalışmalar yaparak gençlerle çok güzel işler yapacağız. Gençler bu mecliste kendilerinin sesi olmamızı bekliyorlar"

Emre Vural: "Gençlik Meclisi için, J.J Rousseau’nun toplum sözleşmesini biraz okuyan kişiler anlayacak ki bu tarz yapılar modern çağımızda büyük öneme sahiptir. Gençlik Meclisi de bizler için bu konumda. Gençlerin fikrinin bu kuruluşla aktarılması ve önemsenmesi de çok büyük bir adım. Gençlik geleceğin değil aslında bugünündür ve bugünün yönetiminde söz sahibi olacaktır. Bu oluşum için Başkanımız Ahmet Aras’a çok teşekkür ederiz"

Yusuf Doğan Eren: "Öncelikle gururla söylüyorum Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Gençlik Meclisi’nin bir üyesiyim. Bu meclis çok önemli bir ihtiyacı karşıladı. Şöyle ki Muğla’nın gençleri son derece idealist, enerjik ve çalışkan. Fakat bu meziyetleri değerlendireceğimiz bir alan yoktu. Meclisle birlikte sesimizi çok daha iyi duyurabileceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve Genel Sekreterimizi gençlere benzetiyorum; enerjileri, dinamikleri bize güç veriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum"

Antalya'dan destek

Mine Nur Demirkıran, "Muğla Gençlik Meclisi kurulma aşamasındayken Antalya Gençlik Meclisi olarak hep destek olduk. Burada da böyle bir sürece başlanması hem gençler açısından hem de toplum açısından Muğla’ya çok faydalı olacaktır. Yerelde gençlerin sesinin bir üst demokrasiye, bürokratlara ulaşması aslında Gençlik Meclisi’nin bir köprü görevi gördüğünün kanıtı. Özellikle yerel yönetimlerde gençlerin sesinin bu noktada yükselmesi çok değerli" dedi.

Tanışma etkinliği, gençlerin beklentilerini ve meclisin yol haritasını netleştirme açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Meclis, yerel yönetimle gençler arasında sürekli bir iletişim kanalı oluşturarak katılımcı demokrasiye katkı sağlamayı hedefliyor.

