Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay Turgutreis Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Turgutreis Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmenlerle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde eğitim çalışmaları ve projeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:43
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, okul ziyaretleri kapsamında Turgutreis Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi.

Ziyarette ele alınan konular

Ziyaret sırasında eğitim gündeminin ana maddesi olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli rehberliğinde yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Okulun akademik hedefleri, devam eden projeleri ve eğitim-öğretim süreçleri detaylı şekilde değerlendirildi.

Öğretmenlerle görüşme

Öğretmenler odasında gerçekleştirilen buluşmada İl Müdürü Emre Çay, öğretmenlerin görüş ve önerilerini tek tek dinledi. Çay, eğitimin niteliğini artırmanın ancak ortak bir vizyonla mümkün olacağını vurguladı.

İl Müdürü Çay, okulda yürütülen özverili çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ziyaretin sonunda tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için sergilediğiniz fedakarlıklar takdire şayandır

Emre Çay, yeni dönem çalışmalarında öğretmenlere başarılar diledi.

