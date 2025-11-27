Muğla İtfaiyesi AFAD Hafif Seviye Akreditasyonunu Tamamladı

Muğla İtfaiyesi AFAD Hafif Seviye Akreditasyonunu Başarıyla Tamamladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afet müdahale kapasitesini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla AFAD’ın yürüttüğü Hafif Seviye Akreditasyon Programını başarıyla tamamladı.

Eğitimler ve sınav süreci

Akreditasyon kapsamında ilgili personel gerekli teorik ve pratik eğitimleri titizlikle tamamladı. Sürecin son aşaması olan zorlu sınavı da başarıyla geçen ekipler, programı resmi olarak bitirdi.

Manisa AFAD Müdür Yardımcısı Fırat Şen süreci değerlendirirken, "Muğla Büyükşehir Belediyemizin hazırlamış olduğu Kentsel Arama Kurtarma Ekibi inceleme sınavı için buradayız. Deprem ülkesiyiz. Sürekli karşılaşıyoruz çeşitli büyüklüklerde depremlerle. Bu tür ekiplerin varlığı önem arz ediyor. Büyükşehirimize bu noktada hassasiyet gösterip ekip oluşturduğu için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekip yapısı ve müdahale kapasitesi

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde yangın, kaza, su altı/üstü arama kurtarma, doğada mahsur kalma, enkaz ve göçük, sel, su baskınları ve KBRN olaylarına müdahale gibi görevler yürütülüyor. Müdahale ve Kentsel Arama Kurtarma Şube Müdürü Alaeddin Kaya konuyla ilgili, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras’ın afetlere verdiği önem doğrultusunda ilimiz ve ülkemizin güvenliği için 520 uzman personelimizle her türlü yangın, kaza, kurtarma, sel, su baskınlarına müdahale etmekteyiz. Depremde arama kurtarmadaki eğitimi aldık ve 38 kişilik ekibimizle beraber şu an AFAD’a hafif seviye akredite olma sürecindeyiz. Depremlerde arama kurtarma çalışması yapabilmek için teknolojik aletler uygun sismik arama akustik dinleme cihazlarımızla sahadayız. Her türlü afete hazırız" dedi.

Yerel yönetimden değerlendirme

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras akreditasyon sürecine ilişkin, Muğla'nın deprem başta olmak üzere çeşitli afet riskleri barındıran bir coğrafyada yer aldığına dikkat çekti. Başkan Aras, afetlere hazırlıklı olmanın "tercih değil, sorumluluk" olduğunu vurgulayarak, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın AFAD’ın Hafif Seviye Akreditasyon Programını tamamlamasının il güvenliği ve kurumlar arası koordinasyon açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ AFETLERE HAZIRLIKTA BİR ADIM DAHA ATTI