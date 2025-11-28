Muratlı'da Liselilere Akran Zorbalığı Semineri

Tekirdağ Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminerde öğrencilere akran zorbalığı türleri, etkileri ve başa çıkma yöntemleri anlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:27
Öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimine odaklı bilgilendirme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla akran zorbalığı konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.

Semineri düzenleyen Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi kapsamında, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri zorbalık türleri, zorbalığın olumsuz sonuçları ve bu durumlarla başa çıkma yöntemleri üzerinde duruldu.

Programda fiziksel, sözel, sosyal ve siber zorbalık gibi farklı zorbalık boyutları örneklerle anlatıldı. Katılımcıların zorbalığı doğru şekilde tanımaları, zorbalığa maruz kaldıklarında veya tanık olduklarında nasıl davranmaları gerektiği ile hangi yardım mekanizmalarına başvurabilecekleri konusunda farkındalık kazanmaları hedeflendi.

Okul yönetimi ve rehberlik birimi, bu tür çalışmaların öğrencilerin güvenli ve destekleyici bir eğitim ortamında bulunmaları açısından önem taşıdığını vurguladı. Seminer, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

