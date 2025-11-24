Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Törenle Kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün millet mekteplerinde başöğretmenliği kabul edişinin yıl dönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü, Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle kutlandı.

Program Ayrıntıları

Tören, Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesinde gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin ederek görevlerine resmen adım attı. Etkinlik kapsamında öğrenciler şiirler okudu, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencileri hazırladıkları eserleri seslendirdi ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edildi.

Yetkililerin Mesajları

Vali Avni Çakır programda yaptığı konuşmada öğretmenlerin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bugün burada milletimizin geleceğini omuzlarında taşıyan, bir ülkenin geleceğini değiştirme kudretine sahip öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü büyük bir gururla, anlam ve minnet duygusuyla kutlamak için bir aradayız. Öğretmenlik yalnızca bir meslek değil; bir ülkenin ruhuna işlenen, geleceğini yoğuran, insanı insan yapan en kutsal görevlerden biridir. Sizler sadece bilgiyi aktaran değil; karakter inşa eden, vicdan uyandıran, millî ve manevi değerleri yarınlara taşıyan gerçek kahramanlarsınız. Her bir öğretmenimiz, yavrularımızın en hassas dönemlerinde onların kalplerine dokunan, dertlerini dinleyen, ihtiyaç duyduklarında elinden tutup yol gösteren, hayatlarına yön veren büyük birer emektardır. Bir öğrencinin hayatına dokunmak, bazen bir ülkenin geleceğini değiştirmek demektir. Toplumların geleceğini şekillendiren en güçlü güç; fedakâr, çalışkan ve gönül insanı öğretmenlerdir."

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ise konuşmasında Milli Eğitim sorumluluğu ve eğitimin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: "İnsanın iyiliğe ve erdeme doğru giden yolunda sabır, emek ve inançla atılan adımlar talim ve terbiye sürecidir. Milletler varlığını sürdürmek için devletler kurmuştur. Devlet sistematiği içinde en önemli görevi geleceği güvende tutacak bireyleri yetiştirmeye vermiştir. Yani bu görev Milli Eğitim Bakanlığınındır. Bakanlığımız bu görevi, biz seçilmişlere emanet etti. Seçilmiş olmanın sorumluluğu ile ana sınıfından lise sonuna kadar, her evladımızı büyük bir hassasiyetle sevgiyle inançla ve sabırla yetiştiriyoruz. Muş özelinde sorunlarımız ve zorluklarımız var. Ancak şuna inanıyorum ki sorunların çözümü bizim inançla çalışmamıza bağlıdır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milletleri kurtaracaklar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ düsturuyla çalışmalıyız".

Katılımcılar ve Kapanış

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

