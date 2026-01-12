Muş'ta Kar ve Çığ Riski Nedeniyle 13 Ocak'ta Okullar 1 Gün Tatil

Yoğun kar, buzlanma ve çığ tehlikesi

Son meteorolojik değerlendirmelere göre Muş genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artırması ve 13 Ocak Salı günü de devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski oluşturuyor.

Eğitim ve idari izin düzenlemesi

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınan tedbirler kapsamında 13 Ocak Salı günü Muş genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personel de aynı gün idari izinli sayılacak.

YOĞUN KAR YAĞIŞI, BUZLANMA VE ÇIĞ RİSKİ NEDENİYLE MUŞ GENELİNDE 13 OCAK SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLİRKEN, BAZI KAMU PERSONELİ DE İDARİ İZİNLİ SAYILACAK.