Niğde Belediyesi'nden Final Haftasında Sıcak Çorba İkramı

Niğde Belediyesi, 5-12 Ocak tarihlerinde Sabiha Şahenk Kütüphanesi önünde her gün saat 17.00'de çorba ikramı yapacak.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:16
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:16
Niğde Belediyesi'nden final haftasında içleri ısıtan çorba ikramı

Niğde Belediyesi; 5 Ocak Pazartesi günü başlayacak final haftası öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Üniversite öğrencilerinin yoğun sınav temposuna eşlik etmeye hazırlanan belediye, 12 Ocak'a kadar Sabiha Şahenk Kütüphanesi önünde olacak.

Çorba ikramı detayları

Kütüphanede ders çalışan gençlere yönelik mobil aşevi tarafından gerçekleştirilecek ikram, 5-12 Ocak tarihleri arasında her gün saat 17.00'de başlayacak. Çorba servisi, öğrencilere sıcak bir mola sunmayı hedefliyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, final haftasının öğrencilere ne kadar yorucu geçtiğini bildiklerini belirterek tüm öğrencileri kütüphane önündeki çorba ikramına davet etti.

"Kardeşlerimiz kütüphanede, çalışma salonlarında dirsek çürütürken biz de dışarıda onların içini ısıtacak çorbamızla hazır bekleyeceğiz. Siz geleceğiniz için ter dökerken, Niğde Belediyesi olarak biz hep yakınınızdayız. Tüm öğrenci kardeşlerime şimdiden sınavlarında başarılar diliyorum, final haftası boyunca kampüste yanlarında olacağız"

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

