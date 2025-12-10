DOLAR
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Aşçılık Öğrencileri Beyaz Önlük Töreni

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Aşçılık Programı öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi; protokol ve aileler katıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:11
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Aşçılık Öğrencileri Beyaz Önlüklerini Giydi

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde mesleğe ilk adım

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, geleceğin aşçıları mesleğe ilk adımlarını simgeleyen beyaz önlüklerini giydi.

Törene, Rektör Prof.Dr. Hasan Uslu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Serkan İbiş, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende, Prof. Dr. Serkan İbiş’in yanı sıra öğrenciler adına Aşçılık Programı birinci sınıf öğrencisi Esma Şengül de bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Serkan İbiş, önlük giyen öğrencileri tebrik ederek katkılarından dolayı Rektör Hasan Uslu’ya teşekkür etti.

Rektör Prof.Dr. Hasan Uslu, mutfak kültürünün milletlerin kimliğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Türk ve Niğde mutfağının medeniyet tarihinin zenginliklerini yansıttığını ifade etti. Uslu, Aşçılık Programı’nın yedinci yılına girdiğini hatırlatarak, programın sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmanın yanı sıra yerel mutfak kültürünü yaşatmayı hedeflediğini vurguladı.

Uslu, Ahilik geleneğinin önlük giyme törenleriyle yaşatıldığını belirterek, öğrencilerin gastronomi ve turizm alanında üniversiteyi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından öğrencilere belgeleri takdim edildi ve beyaz önlükler giydirildi, tören fotoğraf ve alkışlarla son buldu.

