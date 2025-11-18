Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne TÜBİTAK Desteği: Hemşirelere Proje Yazma Eğitimi

TÜBİTAK 2237-A desteğiyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, hemşirelikte proje yazma eğitimi programı düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:24
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne TÜBİTAK Desteği: Hemşirelere Proje Yazma Eğitimi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne bir TÜBİTAK desteği daha

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kezban Koraş Sözen yürütücülüğünde hazırlanan "Hemşireliğin Geleceğini Şekillendirmek: Yüksek Lisans Mezunlarına Yönelik Proje Yazma Eğitimi" başlıklı çalışma, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Projenin amacı ve hedefleri

Proje, yüksek lisans eğitimini tamamlamış genç hemşire araştırmacılara yönelik proje yazma, araştırma planlama, bilimsel etik ve akademik iş birliği konularında kapsamlı bir eğitim programı sunmayı amaçlıyor. Hedef, hemşirelikte kanıta dayalı uygulamaları yaygınlaştırmak ve disiplinler arası araştırma kültürünü güçlendirmektir.

Etkinlik yapısı ve beklentiler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte, alanında uzman akademisyenler tarafından hem teorik hem de uygulamalı oturumlar düzenlenecek. Programın tamamlanmasının ardından katılımcıların proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde daha yetkin hale gelmesi ve hemşirelik alanında bilimsel üretimlerinin artması bekleniyor.

Ayrıca yetişecek nitelikli araştırmacıların, hem bölgedeki sağlık hizmetlerine hem de ülke genelindeki hemşirelik disiplinine önemli katkılar sunacağı öngörülüyor.

Üniversite yönetiminden değerlendirme

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin bilimsel üretkenliği artırmaya ve nitelikli araştırmacılar yetiştirmeye yönelik çalışmalarının sonuçlarını almaya başladığını belirterek projeyi yürüten Doç. Dr. Kezban Koraş Sözeni tebrik etti.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ’NE TÜBİTAK’TAN BİR DESTEK DAHA

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ’NE TÜBİTAK’TAN BİR DESTEK DAHA

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ’NE TÜBİTAK’TAN BİR DESTEK DAHA

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat Belediyesi'nden Turizm Çalışanlarına Cinsel İstismar ve Tacizi Önleme Eğitimi
2
Alanya ATABEM'de Hedef: LGS ve YKS'de Türkiye Birinciliği
3
15 Yaşındaki Elif Esmira, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Altın Kazandı
4
IX. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Gaziantep’te — Kur’ân Kâinatı Okuyor
5
Alaşehir'de Denetimli Serbestlik Yıldırım Beyazıt Okulunu Yeniledi
6
Alaçatı'da 2-B'den Kavurga İlkokulu'na Kitap ve Kırtasiye Dayanışması
7
Hasan Kilitci: Bayrak Törenleri Hisarcık'ta Milli Bağları Güçlendiriyor

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları