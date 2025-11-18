Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne TÜBİTAK Desteği: Hemşirelere Proje Yazma Eğitimi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne bir TÜBİTAK desteği daha

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kezban Koraş Sözen yürütücülüğünde hazırlanan "Hemşireliğin Geleceğini Şekillendirmek: Yüksek Lisans Mezunlarına Yönelik Proje Yazma Eğitimi" başlıklı çalışma, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Projenin amacı ve hedefleri

Proje, yüksek lisans eğitimini tamamlamış genç hemşire araştırmacılara yönelik proje yazma, araştırma planlama, bilimsel etik ve akademik iş birliği konularında kapsamlı bir eğitim programı sunmayı amaçlıyor. Hedef, hemşirelikte kanıta dayalı uygulamaları yaygınlaştırmak ve disiplinler arası araştırma kültürünü güçlendirmektir.

Etkinlik yapısı ve beklentiler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte, alanında uzman akademisyenler tarafından hem teorik hem de uygulamalı oturumlar düzenlenecek. Programın tamamlanmasının ardından katılımcıların proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde daha yetkin hale gelmesi ve hemşirelik alanında bilimsel üretimlerinin artması bekleniyor.

Ayrıca yetişecek nitelikli araştırmacıların, hem bölgedeki sağlık hizmetlerine hem de ülke genelindeki hemşirelik disiplinine önemli katkılar sunacağı öngörülüyor.

Üniversite yönetiminden değerlendirme

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin bilimsel üretkenliği artırmaya ve nitelikli araştırmacılar yetiştirmeye yönelik çalışmalarının sonuçlarını almaya başladığını belirterek projeyi yürüten Doç. Dr. Kezban Koraş Sözeni tebrik etti.

