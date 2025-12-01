Novus Çalıştayı: Sosyal Medya ve Gerçeklik Algısı — İGÜ

Novus “Sosyal Medya ve Gerçeklik Algısı” Çalıştayı İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde

İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliğinde, Şehit Batuhan Ergin Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen Novus "Sosyal Medya ve Gerçeklik Algısı" Çalıştayı, sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkilerini ve dijital dünyanın getirdiği etik sorunları tartışmak üzere gerçekleştirildi.

Seminer: Dr. Öğr. Üyesi Bülent Tansel

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bülent Tansel, çalıştayın ilk gününde “Sosyal Medyanın Gerçeklik Algısının Psikolojik Etkileri” başlıklı kapsamlı bir seminer sundu. Dr. Tansel, özellikle ergenlik dönemindeki gençlerde sosyal medyanın özgüven, beden algısı ve yalnızlık üzerinde yarattığı olumsuz etkileri vurguladı ve “Sosyal medyanın idealize edilmiş yaşam tarzları, gençlerin gerçeklik algısını sarsıyor ve onları kendi yaşamlarıyla karşılaştırarak kaygıya itiyor” sözleriyle dijital bilinçlenmenin önemine dikkat çekti.

Seminerin sonunda Şehit Batuhan Ergin Anadolu Lisesi öğrencileri Dr. Tansel'e bir plaket takdim etti.

Algı ve Etik Komiteleri: Sorunlar ve Öneriler

Çalıştay kapsamında oluşturulan farklı komiteler sosyal medyanın çeşitli yönlerini ele aldı. Etik Komitesi, dijital etik, "mahremiyet ihlalleri" ve "dijital zorbalık" gibi konuları gündeme getirerek katılımcılara daha güvenli bir çevrim içi ortam yaratma yollarını sundu. Komite, "Dijital ayak izi", "gizlilik" ve "veri güvenliği" başlıklarında interaktif tartışmalar gerçekleştirdi.

Algı Komitesi, sosyal medyanın görünüş ve beden algısı üzerindeki etkilerini tartıştı ve sosyal medya ile gerçeklik algısı arasındaki farkların bireylerin sosyal ilişkileri ve özsaygıları üzerinde büyük değişimlere yol açtığını vurguladı. Dijital Temizlik Komitesi ise sahte hesaplar ve dijital güvenlik konularında öneriler sunarak dijital temizlik alışkanlığının toplumsal etkilerini değerlendirdi.

İnfluencer Kültürü ve Sanal Gerçeklik

Çalıştayın 2. oturumu 30 Kasım Pazar günü yapıldı. Bu oturuma konuk olan sosyal medya içerik üreticileri Fatma Abak ve Burcu Bayazıt, fenomenlerin oluşturduğu "persona"ların gerçek hayatla örtüşme derecesi ve arka planda kalan emek üzerine önemli içgörüler paylaştı. Abak, influencer kültürünün gençlerin gerçeklik algısını nasıl etkilediğini vurgularken, Bayazıt içerik üretiminin görünmeyen süreçlerine dikkat çekti ve takipçilerin bu dünyayı daha bilinçli değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Kaygı ve İfade Özgürlüğü

Çalıştayın 2. gününde Kaygı Komitesi sosyal medyanın gençlerde yarattığı kaygı ve endişeleri tartıştı. Sürekli çevrim içi olmanın özellikle ergenlik dönemindeki bireylerde yalnızlık, yetersizlik hissi ve akademik kaygıları artırabileceği; ayrıca FOMO (Fear of Missing Out) ve onaylanma ihtiyacının etkileri üzerinde duruldu. İfade Özgürlüğü Komitesi ise dijital alandaki ifade özgürlüğünün sınırlarını ele alırken, bu özgürlüğün sorumluluk gerektirdiğine dair önemli tespitlerde bulundu.

Dijital Okuryazarlık: Geleceğe Yatırım

Tüm komitelerin ortak amacı, gençler arasında dijital okuryazarlık ve eleştirel düşünme becerilerini güçlendirmek oldu. Çalıştayda katılımcılara doğru bilgiyle yanlış içerikleri ayırt etme, sahte içeriklere karşı tutum geliştirme ve dijital dünyada daha güvenli davranış biçimleri kazanma konularında bilgi ve yöntemler aktarıldı.

İGÜ’de Bilinçli Dijital Vatandaşlık

İstanbul Gelişim Üniversitesi, bu etkinlikle gençlerin sosyal medya ile ilişkilerini daha bilinçli ve sorumlu şekilde yönetmelerini teşvik etmeyi hedefledi. Novus "Sosyal Medya ve Gerçeklik Algısı" Çalıştayı, sosyal medyanın toplumsal, psikolojik ve etik boyutlarını tartışan ve dijital vatandaşlık bilincini güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

