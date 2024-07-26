O üniversite 100.000 TL burs dağıtıyor! Tercih eden yaşadı!

O ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 100 BİN LİRA DESTEK VERİYOR…

Türkiye’de YKS tercihleri başladı. Bu süreçte üniversiteler de başarılı öğrencileri kendi bünyelerine almak için bir çok vaatte bulunuyor.





Buna göre de Boğaziçi Üniversitesi, başarılı öğrenciler için tam 100 bin liralık nakdi yardımda bulunacak. Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında olan Boğaziçi Üniversitesi, bu sene tercih yapacak adaylara burs verileceğini de belirtti. İşte detaylar…

YKS’de Sayısal Eşit Ağırlık Sözel ve Dil puan türlerinden birinde ilk üçte yer alan öğrencilere tek seferliğine 100 bin liralık nakdi yardım yapılacağı belirtildi. Aynı zamanda da öğrencilerin yerleştikleri puan türünden de ilk onda olanlara yılda 9 ay süre ile 15 bin liralık burs verileceği de belirtildi. Ayrıca da ilk 100 de yer alan öğrencilere de yılda 9 ay süre ile 10 bin liralık destek verileceği ifade edildi. İlk 100’de yer alan tüm öğrenciler nakit desteğinin yanı sıra da üniversitenin yurtlarında ücretsiz konaklama ve yemek bursu da kazanmış olacak. Son olarak da sıralama olmadan il dışından Boğaziçi üniversitesini yazacak öğrencilerin hepsi Boğaziçi yurtlarında bir sene kalma şansı elde edecekler.