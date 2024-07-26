Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

O üniversite 100.000 TL burs dağıtıyor! Tercih eden yaşadı!

Türkiye’de YKS tercihleri başladı. Bu süreçte üniversiteler de başarılı öğrencileri kendi bünyelerine almak için bir çok vaatte bulunuyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 20:30
O üniversite 100.000 TL burs dağıtıyor! Tercih eden yaşadı!

O ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 100 BİN LİRA DESTEK VERİYOR…

Türkiye’de YKS tercihleri başladı. Bu süreçte üniversiteler de başarılı öğrencileri kendi bünyelerine almak için bir çok vaatte bulunuyor.

boğaziçi

 Buna göre de Boğaziçi Üniversitesi, başarılı öğrenciler için tam 100 bin liralık nakdi yardımda bulunacak. Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında olan Boğaziçi Üniversitesi, bu sene tercih yapacak adaylara burs verileceğini de belirtti. İşte detaylar…

YKS’de Sayısal Eşit Ağırlık Sözel ve Dil puan türlerinden birinde ilk üçte yer alan öğrencilere tek seferliğine 100 bin liralık nakdi yardım yapılacağı belirtildi. Aynı zamanda da öğrencilerin yerleştikleri puan türünden de ilk onda olanlara yılda 9 ay süre ile 15 bin liralık burs verileceği de belirtildi. Ayrıca da ilk 100 de yer alan öğrencilere de yılda 9 ay süre ile 10 bin liralık destek verileceği ifade edildi. İlk 100’de yer alan tüm öğrenciler nakit desteğinin yanı sıra da üniversitenin yurtlarında ücretsiz konaklama ve yemek bursu da kazanmış olacak. Son olarak da sıralama olmadan il dışından Boğaziçi üniversitesini yazacak öğrencilerin hepsi Boğaziçi yurtlarında bir sene kalma şansı elde edecekler.

İLGİLİ HABERLER

Günde bir kaşık yemek kolestrolü yok ediyor! İlaçları bıraktıran kür!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

13 saniyede uçurtma uçuran çocuk resimleri arasındaki 3 farkı bulanın IQ'su en az 130!

Nakit arayan gence yaşlıya nakit destek! 70.000 TL ödeme çıktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milyonlarca öğrenciyi bayram ettirecek uzaktan eğitim kararı! MEB'den son dakika geldi
2
Öğretmenlerin yüzü gülecek! MEB duyurdu: Yeni promosyon ödemesi yolda
3
KPSS başvuru ücretlerine okkalı zam! Bu fiyat memur olmaktan vazgeçirir
4
Üniversitelere flaş YKS kararı! Şart kaldırıldı: Direkt alım yapılacak
5
Devlet öğrencilere 3000 TL nakit destek veriyor! Listedeki şartları sağlayan yaşadı
6
Anne babalara okul yolu kapandı! MEB'den flaş veli kararı
7
Açıköğretim öğrencilerine duyuruldu! 3. Döneme ait alınan kararlarda önemli nokta

O üniversite 100.000 TL burs dağıtıyor! Tercih eden yaşadı!

Nakit arayan gence yaşlıya nakit destek! 70.000 TL ödeme çıktı!

Evinde klima olanlar dikkat! Bunu yapmayan korkunç hastalığa yakalanabilir!

Altın fiyatları uçuşa geçti! O tarihte rekorun rekoru geliyor!

Belediye Personel Alım İlanına Başvuru! Şoför, Operatör ve daha bir çok alanlarda personel alımı yapılıyor

Ay sonunu getiremeyen emekliye müjde! 40.000 TL kredi çıktı!

Günde bir kaşık yemek kolestrolü yok ediyor! İlaçları bıraktıran kür!

13 saniyede uçurtma uçuran çocuk resimleri arasındaki 3 farkı bulanın IQ'su en az 130!

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor