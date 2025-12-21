DOLAR
Odunpazarı Müftülüğü’nden Abdurrahman Sarar İHO’da 'Peygamber Efendimiz ve Aile Hayatı' Semineri

Eskişehir Odunpazarı Müftülüğü, Abdurrahman Sarar İmam Hatip Ortaokulunda Kadri Akdemir tarafından aile hayatı ve neslin korunması konularında sunum gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:22
Abdurrahman Sarar İmam Hatip Ortaokulunda anlamlı seminer

Eskişehir Odunpazarı Müftülüğü tarafından düzenlenen seminerde, Hz. Peygamber’in aile hayatı ve sağlıklı nesiller yetiştirmenin önemi ele alındı.

Sunumu gerçekleştiren isim

Abdurrahman Sarar İmam Hatip Ortaokulunda sunumu, Odunpazarı Müftülüğü Gençlik Koordinatör Yardımcısı ve manevi danışman Kadri Akdemir yaptı.

Konular ve hedef kitle

Kadri Akdemir, veli ve öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği sunumlarda Peygamber Efendimiz ve Aile Hayatı ile Neslin korunması ve evliliğin önemi konularını işledi, aile yapısının ve sağlıklı nesiller yetiştirmenin toplum için taşıdığı önemi vurguladı.

Etkinlik, katılımcılara aile içi değerlerin ve evliliğin toplumsal rolünün aktarılması amacıyla gerçekleştirildi.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

