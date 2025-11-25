Öğrenci Mektupları Arezzo'ya Ulaştı: Reşitpaşa İlkokulu Erasmus Projesinde

Reşitpaşa İlkokulu, Erasmus 'Sürdürülebilir Yaşam Becerileri' projesi kapsamında öğrencilerin mektuplarını İtalya Arezzo'daki ortak okula iletti.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:22
Reşitpaşa İlkokulu, Erasmus Okul Eğitimi Konsorsiyumu 2024 kapsamında İtalya'da temsil edildi

Reşitpaşa İlkokulu yönetici ve öğretmenleri, Erasmus Okul Eğitimi Konsorsiyumu 2024 çerçevesinde yürütülen Sürdürülebilir Yaşam Becerileri projesi için İtalya'nın Arezzo kentinde düzenlenen İşbaşı Gözlem Faaliyeti'ne katılarak Türkiye'yi ve okullarını tanıttı.

Okul Müdürü Arif Savaş, Müdür Yardımcısı Özgür Gürbüz ve İngilizce Öğretmeni Betül Eldemir ile temsil edilen Reşitpaşa İlkokulu, 2024 yılında bu faaliyete kabul edilen 29 okul arasındaydı ve 10-14 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Arezzo kentindeki Istituto Comprensivo Francesco Severi okulunda çeşitli etkinliklere katıldı.

Program boyunca katılımcılarla Türkiye'yi, okulu ve proje çalışmalarını tanıtan videolar paylaşıldı. Ayrıca, Türk öğrencilerin hazırladığı mektuplar proje ortağı olan okulun öğrencilerine iletilerek kültürel etkileşim ve iletişim güçlendirildi.

Faaliyet, Reşitpaşa İlkokulu'nun uluslararası projelere katılımını ve öğrenciler arasında kültürlerarası bağların artmasını hedefleyen somut adımlarından biri olarak kayda geçti.

