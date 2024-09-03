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Öğrencilere kötü haber yüzde 50 zam sonrası 855 TL'ye yükseldi

Yeni eğitim yılı öncesinde KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı

Yayın Tarihi: 03.09.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:45
Öğrencilere kötü haber yüzde 50 zam sonrası 855 TL'ye yükseldi

Yeni eğitim yılı öncesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ücretlerine yapılan yüzde 50’lik zam, öğrenci bütçelerini zorlayacak bir yük haline geldi. Özellikle büyük şehirlerde üniversiteye yakın 1+1 ev kiralarının beklenmedik şekilde artması, üniversite öğrencilerini ciddi bir barınma kriziyle karşı karşıya bırakıyor.

Öğrencilere kötü haber yüzde 50 zam sonrası 855 TL'ye yükseldi

KYK YURT ÜCRETLERİNE YÜZDE 50 ZAM YAPILDI

KYK yurt ücretlerine yapılan yüzde 50 oranındaki zam, birçok öğrenci ve aileyi zor durumda bıraktı. En düşük KYK yurt ücreti 345 TL’den 517 TL’ye yükselirken, en yüksek yurt ücreti ise 570 TL’den 855 TL’ye çıktı. Bu zam oranı, özellikle dar gelirli öğrenci aileleri için büyük bir yük oluşturdu. Ayrıca, yurt başvurusu yapan öğrencilerden 15 Eylül 2024 tarihine kadar 685 TL depozito ödemesi talep ediliyor. Belirtilen tarihe kadar depozito ödemesi yapılmadığı takdirde, öğrencilerin yurt kayıtları iptal edilecek. Bu durum, özellikle maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için ciddi bir sorun haline gelmiş durumda.

ZAM KONUSU TBMM GÜNDEMİNDE

KYK yurt ücretlerine yapılan zamlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine de taşındı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Fahri Özkan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik bir önerge vererek, KYK yurtlarının kapasitesinin artırılıp artırılmayacağını ve ekonomik zorluklar nedeniyle okulu bırakan veya donduran öğrenci sayılarını sordu. Özkan ayrıca, üniversiteye kayıt yaptırmayan öğrencilerin sayıları ve yabancı uyruklu öğrencilerin durumu hakkında da bilgi talep etti. Özellikle sınavsız üniversiteye giriş yapan yabancı öğrencilerin sayısının açıklanmasını istedi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE KİRALAR UÇUŞA GEÇTİ

KYK yurt ücretlerindeki artışın yanı sıra, büyük şehirlerdeki kira fiyatları da hızla yükseliyor. Özellikle üniversite kampüslerine yakın 1+1 ev kiralarının 30 bin TL’ye kadar çıkması, öğrencilerin barınma maliyetlerini daha da artırıyor. Bu durum, yeni eğitim yılına hazırlanan öğrencilerin ciddi bir konut kriziyle karşı karşıya kalmalarına neden oluyor. Kiraların bu denli artması, öğrenci ailelerinin bütçelerini de önemli ölçüde zorluyor.

ÖĞRENCİLER ALTERNATİF ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

Barınma krizine çözüm arayan öğrenciler, artan maliyetlerle başa çıkmak için alternatif çözümler aramaya başladı. Özel yurtlar, öğrenci evleri ve apart daireler gibi seçenekler gözden geçiriliyor. Ancak bu alternatiflerin de maliyetlerinin yüksek olması, öğrenciler için sorun teşkil ediyor. Özellikle büyük şehirlerdeki kira artışları, öğrenci yurtlarının doluluk oranlarını da etkilemiş durumda. Öğrenciler ve aileleri, mevcut ekonomik koşullarda barınma sorununu nasıl aşacaklarını düşünüyor.

YENİ ÖĞRENCİLERİN BARINMA SORUNLARI BÜYÜK ENDİŞE KAYNAĞI

Yeni eğitim yılı yaklaşırken, öğrencilerin barınma sorunları büyük bir endişe kaynağı haline gelmiş durumda. KYK yurt ücretlerine yapılan zam ve kiralardaki ani artışlar, hem öğrencilerin hem de ailelerinin üzerindeki baskıyı artırıyor. Özellikle büyük şehirlerde okuyan öğrenciler için bu süreç, ekonomik açıdan oldukça zorlu geçecek gibi görünüyor.

HÜKÜMETTEN DESTEK BEKLENİYOR

Öğrenciler ve aileleri, artan barınma maliyetleri karşısında hükümetten destek bekliyor. KYK yurt ücretlerindeki zam oranının düşürülmesi veya öğrencilere ek barınma desteği sağlanması talep ediliyor. Aynı zamanda, üniversite kampüslerine yakın uygun fiyatlı konut projelerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor. Bu taleplerin dikkate alınıp alınmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

KYK yurt ücretlerine yapılan zam ve artan kira fiyatları, üniversite öğrencilerini ciddi bir barınma kriziyle karşı karşıya bırakıyor. Öğrenciler ve aileler, yeni eğitim yılı öncesinde hükümetten acil çözüm ve destek bekliyor.

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