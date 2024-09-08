Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim döneminde başlattığı ortak sınav uygulaması ile ilgili yeni bir karar aldı. Bakanlık, okulların açılmasına bir gün kala yaptığı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için ortak sınav uygulamasının devam edeceğini duyurdu. Türkiye genelinde yapılacak bu sınavlarla öğrencilerin başarı seviyeleri objektif olarak değerlendirilecek.

ORTAK SINAV UYGULAMASI 2024-2025 EĞİTİM YILINDA DA DEVAM EDECEK

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde başlattığı ortak sınav uygulamasının olumlu sonuçlar vermesi üzerine uygulamayı bir yıl daha uzatma kararı aldı. Bakanlık, öğrencilerin bilgi düzeylerini daha sağlıklı ve adil bir şekilde ölçebilmek amacıyla 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencilerini kapsayan bu sınavların 2024-2025 döneminde de yapılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl yalnızca 6 ve 9. sınıflar için yapılan bu sınavlar, bu yıl 7 ve 10. sınıfları da kapsayacak şekilde genişletildi. Öğrenciler, toplamda 12 farklı ortak sınava tabi tutulacak.

SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU: İLK SINAV EKİM AYINDA

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında yapılacak ortak sınavların tarihlerini de açıkladı. Buna göre, 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri dört dönem boyunca ortak sınavlara girecek. İşte sınav tarihleri:

1. Dönem 1. Ortak Sınav: 30 Ekim - 8 Kasım 2024

30 Ekim - 8 Kasım 2024 1. Dönem 2. Ortak Sınav: 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025

30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025 2. Dönem 1. Ortak Sınav: 17 - 28 Mart 2025

17 - 28 Mart 2025 2. Dönem 2. Ortak Sınav: 26 Mayıs - 13 Haziran 2025

Bu sınav tarihleri, öğrencilerin başarı seviyelerini düzenli aralıklarla ölçmeyi hedefliyor ve aynı zamanda daha objektif bir değerlendirme sistemi sunuyor.

ORTAK SINAVLAR HANGİ DERSLERDE YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında yapılacak ortak sınavların, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil derslerinde yapılacağını duyurdu. Bu derslerde yapılacak olan sınavlar hem yazılı hem de uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl yapılan ortak sınavlarda soruların zorluk seviyesinin dengeli olduğu ve açık uçlu soruların da yer aldığı belirtilmişti. Bu yıl da benzer bir sınav formatının uygulanacağı, öğrencilerin kritik düşünme becerilerinin de değerlendirileceği açıklandı.

ORTAK SINAV UYGULAMASI NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Ortak sınavlar, ülke genelinde merkezi olarak belirlenen tarihlerde yapılıyor ve sonuçlar, dijital ortamda değerlendiriliyor. Geçen yıl bu sistemin başarıyla uygulanmasının ardından bu yıl da 4000 öğretmen tarafından soruların puanlaması, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen özel bir yazılım aracılığıyla yapılacak.

Bu sistem, öğrenci performansını nesnel bir şekilde değerlendirerek okullar arası başarı farklarını minimize etmeyi amaçlıyor. Ayrıca dijital puanlama, sonuçların daha hızlı açıklanmasına da olanak tanıyor.

GEÇEN YILIN SONUÇLARI OLUMLU OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl başlattığı ortak sınav uygulaması, hem öğrenciler hem de eğitimciler tarafından olumlu karşılandı. 6 ve 9. sınıf düzeyinde yapılan bu sınavların, öğrencilerin başarı seviyelerini daha doğru bir şekilde ölçtüğü, aynı zamanda daha kapsamlı bir eğitim değerlendirmesi sunduğu belirtildi.

Ayrıca, bu sınav sistemi sayesinde öğrencilerin sınav stresini azaltmak ve belirli aralıklarla bilgi düzeylerinin ölçülmesi hedefleniyor. Öğrencilerin sadece bir sınavla değil, farklı zamanlarda yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla değerlendirilmesi de başarı oranlarını artırmayı hedefleyen bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

ORTAK SINAVLARIN GELECEĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki ölçme ve değerlendirme süreçlerini sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor. Ortak sınav uygulamasının başarılı olması halinde, bu sınavların diğer sınıf seviyelerine de yaygınlaştırılması bekleniyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıfları kapsayan bu sınavların, öğrencilerin akademik başarısına olumlu etkilerde bulunması öngörülüyor.

ÖĞRENCİLERİ ORTAK SINAVLARDA NELER BEKLİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ortak sınavlar, öğrencilerin bilgi ve becerilerini daha adil ve kapsamlı bir şekilde ölçmeyi hedefleyen bir sistem. 2024-2025 eğitim yılında daha geniş bir öğrenci kitlesini kapsayacak olan bu sınavlar, açık uçlu sorular ve uygulamalı değerlendirme yöntemleriyle öğrencilerin analitik düşünme becerilerini de geliştirmeyi amaçlıyor.