Okullarda yeni dönem! MEB’den okul kantinlerine sağlıklı beslenme projesi!

Okul kantinlerinde sağlıklı beslenme atağı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul kantinlerinde sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak için yeni bir proje hayata geçirdi. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, okul kantinlerine resmi bir yazı göndererek, haftanın bir günü çorba satışına ve meyve gününe izin verildiğini bildirdi. Yazıda, çorbanın üretildiği yerde tüketilmesi gerektiği de vurgulandı.

ÇORBA VE MEYVE GÜNLERİ

MEB, ‘Sağlıklı Besleniyorum’ projesi kapsamında, öğrencilerin sağlıklı beslenmesini ve obeziteyle mücadele edilmesini amaçlıyor. Bu doğrultuda, okul kantinlerinde çorba ve meyve günleri düzenlenecek. MEB, ayrıca, öğrencileri sağlıklı beslenmeye teşvik etmek için okul kantinlerinde asılacak afişler de tasarladı. Afişlerde, ‘Çorba iç, hasta olma’, ‘Mercimek, domates, tarhana, kaşıkla canlan’, ‘Elma, portakal, muz, arkadaşlar yiyelim mi?’, ‘Sulu sulu meyveler, vitaminler güç versin’ gibi sloganlar yer alıyor.

KANTİNCİLER MEMNUN DEĞİL

Okul kantinlerinde yeni dönem başlarken, kantinciler ise durumdan memnun değil. Ankara Kantinciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Şahin, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Obeziteyle mücadele, sağlıklı beslenme için olumlu bir adım. Ancak haftanın bir günü olması yeterli değil. Gün için izin alınmasına gerek yok. Kantinciler dilediği gün, dilediği saatte çorba yapabilsin.” dedi.

Okul kantinlerinde çorba günü ne zaman başlıyor? Okul kantinlerinde çorba günü, MEB’in ‘Sağlıklı Besleniyorum’ projesi kapsamında başlıyor. Proje, okul kantinlerine gönderilen resmi yazıyla duyuruldu. Yazıda, haftanın bir günü çorba satışına izin verildiği belirtildi.



Okul kantinlerinde meyve günü nasıl olacak? Okul kantinlerinde meyve günü, MEB’in ‘Sağlıklı Besleniyorum’ projesi kapsamında düzenlenecek. Proje, öğrencilerin meyve tüketimini artırmayı ve sağlıklı beslenmeyi hedefliyor. Meyve gününde, okul kantinlerinde meyve satışı yapılacak.

MEB’in sağlıklı beslenme projesi nedir? MEB’in sağlıklı beslenme projesi, ‘Sağlıklı Besleniyorum’ adıyla hayata geçirilen bir projedir. Proje, okul kantinlerinde sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak, obeziteyle mücadele etmek ve öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla başlatılmıştır. Proje kapsamında, okul kantinlerinde çorba ve meyve günleri düzenlenecek. Ayrıca, öğrencileri sağlıklı beslenmeye yönlendirmek için afişler hazırlanacak.